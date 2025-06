La reciente aparición masiva de pota en las playas de Lima ha generado gran incertidumbre entre pescadores, científicos y consumidores, quienes no se explican las razones detrás de este fenómeno. Este acontecimiento, que se observa desde hace algunos días en diversas zonas costeras de la capital del Perú y ha ocasionado la disminución en el precio de este alimento, plantea interrogantes sobre su impacto en la economía local y la salud pública.

La pota, un calamar gigante migratorio que suele habitar las profundidades del océano Pacífico, ha llegado a la costa debido a cambios en las condiciones del mar, según explicó Nathaly Vargas, especialista en hidrobiología y pesquería de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM).

Especialista de la UNMSM revela por qué hay gran cantidad de pota en playas de Lima

Nathaly Vargas, vicerrectora académica de la Universidad Científica del Sur y bióloga especializada en hidrobiología y pesquería por la UNMSM, señaló para el programa 24 Horas que los eventos oceanográficos actuales están provocando un aumento en la temperatura del agua y una mayor salinidad, lo que ha llevado a la pota a acercarse a la costa en busca de sus presas.

“Se están presentando eventos oceanográficos que lo que hacen es que aumente la temperatura y que haya agua más salina; es decir, estas aguas superficiales subtropicales se acerquen más a la costa y hagan que empuje en términos muy sencillos a las diferentes presas que son consumidas por la pota”, explicó Vargas. Este fenómeno, aunque inusual, forma parte de la dinámica natural de los ecosistemas marinos y no representa un riesgo inmediato para la biodiversidad local, según detalló.

La especialista también enfatizó que, aunque la pota se amontone en las playas limeñas, esto no significa que esté consumiendo todos los recursos disponibles habituales. “Cuando la pota se acerca (a la costa) probablemente está siguiendo estos cardúmenes que también han varado, pero no significa que esté consumiendo todos los recursos que tenemos en la costa. Personalmente no lo consideraría como un riesgo alto”, agregó. Este comportamiento migratorio ha llevado a un aumento en la pesca de este molusco, lo que ha impactado el precio de este alimento, que se oferta en S/1.50 al por mayor.

¿La pota varada en las playas de Lima es apta para el consumo humano?

A pesar de que la mayoría de los ejemplares de pota han llegado en buen estado, la exposición a contaminantes en la costa plantea preguntas sobre su calidad. Según Vargas, aunque la pota parece ser apta para el consumo en un primer momento, su exposición a un ambiente distinto al que suele habitar podría afectarla.

“¿La pota que ha varado es apta o no? Es aparentemente apta porque en realidad viene persiguiendo la presa, pero luego, una vez que va y está pegada a la costa, tenemos otro tipo de circunstancias por el contacto con residuos o con otros microorganismos como metales”, explicó la especialista.