Ante el incremento de ataques y amenazas extorsivas contra transportistas en distintos distritos de Lima, la empresa de transporte urbano VIPUSA ha implementado nuevas medidas de seguridad en sus unidades. Según representantes de la compañía, cerca del 70% de los buses ya cuentan con placas metálicas instaladas en la parte delantera, las puertas y la cabina del conductor, con el objetivo de reducir el riesgo de ser alcanzados por proyectiles en caso de un ataque. Estas placas funcionan como un blindaje improvisado que, aunque no es infalible, ofrece un nivel básico de protección para quienes están detrás del volante.

De acuerdo con dirigentes de la empresa, estas adecuaciones responden a la falta de garantías para operar con normalidad. Explicaron que muchos conductores, quienes en algunos casos también asumen funciones administrativas dentro de la compañía, han sido blanco de amenazas directas por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión. Ya son más de 10 muertos en lo que va del año, según cifras del Ministerio Público.

Esta situación ha llevado a varios transportistas a adoptar medidas adicionales, como el uso de chalecos antibalas mientras trabajan. “Siempre hay que estar precavido”, comentó uno de ellos, reflejando el temor constante con el que inician cada jornada.

Medidas de emergencia y falta de apoyo estatal

La implementación de estas placas metálicas requiere una inversión que oscila entre los 1.000 y 2.000 soles por unidad, un gasto significativo para empresas de transporte urbano que ya operan con márgenes ajustados. Sin embargo, los dirigentes aseguraron que estos costos no serán trasladados al usuario y que el precio del pasaje se mantendrá.

También señalaron que esta estrategia de protección no busca infringir normas de tránsito ni evadir regulaciones, sino responder a un escenario en el que se sienten desprotegidos por parte del Gobierno y de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, pidieron mayor tolerancia y comprensión respecto a los implementos instalados.

Sin medidas de protección

A pesar de estas medidas, los transportistas admiten que siguen trabajando con miedo. Señalan que los estados de emergencia y las múltiples disposiciones anunciadas en los últimos meses no han logrado frenar el accionar criminal en las rutas que recorren diariamente.

Frente a la insuficiente respuesta estatal, otras empresas de transporte también han empezado a replicar estas acciones de protección casera, buscando resguardar la integridad de sus trabajadores mientras esperan soluciones más efectivas por parte de las autoridades.

