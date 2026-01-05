HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidad de Urubamba anula contrato de buses a Machu Picchu por irregularidades en contrato: Consettur operará hasta nueva licitación

La empresa San Antonio de Torontoy perdió el contrato tras detectarse fallas en la acreditación de su flota hacia Machu Picchu. Se espera una nueva licitación para fines de enero.

La nueva licitación de la empresa de buses para la ruta de Machu Picchu se conocerá a fines de enero.
La nueva licitación de la empresa de buses para la ruta de Machu Picchu se conocerá a fines de enero. | Foto: difusión

La Municipalidad Provincial de Urubamba, liderada por el alcalde Ronald Vera, anunció la anulación del contrato con la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A., la cual debía asumir el servicio de buses en la ruta Hiram Bingham durante el inicio de este 2026, tras encontrarse fallas en la cantidad de buses disponibles para el transporte turístico en Machu Picchu. La cuestionada empresa Consettur continuará operando de manera provisional.

Según la Resolución 218-2025-GM-MPU/C, la decisión se tomó luego de una evaluación técnica y legal que determinó que la empresa ganadora incurrió en vicios administrativos. De acuerdo a los informes de la Unidad de Logística y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Urubamba, la compañía no había acreditado la disponibilidad jurídica y material de los 18 vehículos que ofreció como parte de su flota obligatoria para garantizar el servicio.

La Municipalidad de Urubamba abriría un nuevo proceso de licitación en la ruta a Machu Picchu. Foto: difusión

La Municipalidad de Urubamba abriría un nuevo proceso de licitación en la ruta a Machu Picchu. Foto: difusión

Ante este escenario, fuentes municipales confirmaron a RPP que la empresa Consettur, que ha operado la ruta por décadas, seguirá brindando el servicio de manera transitoria hacia la maravilla del mundo hasta la nueva licitación que se dará a conocer a fines de enero.

Al respecto, el alcalde Ronald Vera ha denunciado presuntos actos de sabotaje por parte de Consettur y otros operadores para impedir el ingreso de nuevas unidades. Además, advirtió que la empresa (conformada por la matriz de las empresas Pachacútec, Huayna Picchu y Tramusa) recibe ingresos de alrededor de 110 millones de soles anualmente y no buscaría salir de la ruta por usufructuar "sin dejar ningún tipo de canon".

lr.pe

San Antonio de Torontoy se pronuncia sobre nulidad del contrato

La empresa San Antonio de Torontoy rechazó la decisión municipal y aseguró que la nulidad del contrato responde a "oscuros intereses" que no buscan el interés público. Al respecto, comunicaron que sería la empresa Consettur quien incumplió con los acuerdos acordados en septiembre de 2025 (que permitía el contrato de concesión temporal por cuatro meses a Torontoy)

Asimismo, indicó en su comunicado que de darse el caso de la nulidad, ejercerán las vías legales para defender su derecho de disputar para operar el transporte turístico en Machu Picchu.

Empresa San Antonio de Torontoy iniciará acciones legales ante anulación de contrato. Foto: difusión

Empresa San Antonio de Torontoy iniciará acciones legales ante anulación de contrato. Foto: difusión

Concettur se pronuncia tras anulación de contrato de San Antonio de Torontoy

En su comunicado, Concettur mencionó su rechazo al plan de contingencia aprobado por el alcalde Ronald Vera que permitía que otra empresa (San Antonio de Toronttoy) prestara operaciones en la ruta Hiram Bingham por un periodo de cuatro meses.

Según Consettur, las deficiencias de Torontoy fueron advertidas desde el inicio y, pese a ello, la municipalidad firmó el contrato.

Ante la reciente resolución, la empresa instó a la Municipalidad de Urubamba a autorizar la permanencia de sus operaciones en la ruta hacia la ciudadela inca. "Invocamos a la municipalidad a atender positivamente nuestra petición de continuidad en el servicio y concentrar sus esfuerzos en llevar adelante un adecuado, y sobre todo, transparente proceso de licitación", mencionaron.

