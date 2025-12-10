Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones | Foto: composición LR/ATV.

Los conductores de la línea 41, que cubre la ruta desde Ventanilla hasta Villa El Salvador (VES), denunciaron públicamente que son obligados a pagar descuentos de alrededor de S/200 mensuales de sus sueldos para cubrir extorsiones, a través de un fondo administrado por la propia empresa 41 S.A. La acusación salió a la luz tras un plantón realizado en el paradero inicial de la empresa, en la avenida Santa Rosa, donde decenas de unidades permanecieron paralizadas este 10 de noviembre como medida de protesta frente a lo que califican como abusos constantes.

Según los conductores, además del descuento diario de S/10 por el denominado “fondo de garantía” —destinado originalmente a cubrir papeletas y choques—, se les exige un pago adicional de S/20 por trabajador para afrontar las amenazas de bandas criminales.

Choferes denuncian despidos arbitrarios

Los conductores de la línea 41 aseguran que estos cobros se volvieron obligatorios desde octubre y que al menos 16 de sus compañeros fueron despedidos de manera arbitraria tras mostrar su desacuerdo con los descuentos que se les aplican para cubrir pagos por extorsión. Según mencionaron algunos de los trabjadores, la empresa les comunicó los ceses de forma repentina, sin previo aviso ni justificación clara por faltas laborales o bajo rendimiento.

“Desde el mes de octubre, se hizo el primer pago de S/28.000. Fueron S/15.000 de inscripción, S/13.000 de la mensualidad. El mismo pago en noviembre de S/13.000”, indicó para RPP uno de los miembros del reclamo.

Uno de los choferes señaló que los despidos se produjeron poco después de que los trabajadores tuvieran una reunión para discutir el presunto uso del fondo de garantía y el aumento de los cobros. Uno de los protestantes, quien señaló trabajar alrededor de ocho años para la línea de transporte urbano, sostuvo que esta medida sería una represalia por intentar organizarse y exigir explicaciones.

“Creo que se han enterado de esa reunión y lo que han hecho es mandar en la noche una relación de choferes dándoles de baja, prácticamente botándolos arbitrariamente porque no hay mal sistema de trabajo, no hay incumplimiento de parte de algún conductor”, refirió para Panamericana.

Los transportistas acusan que, además de sufrir acoso por parte de los delincuentes, la dirigencia de la empresa comete varias irregularidades. “Tengo entendido que nos descuentan algo de S/200. Pagamos un dinero, que acá le llamamos fondo de garantía. Eso lo administra la empresa y de ahí nos descuenta a nosotros. Somos más de 80, 100 conductores que pagamos. Todos los días, de lunes a domingo, nos descuentan”, agregó.

