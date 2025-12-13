Gobierno autoriza ascenso de grado a oficiales PNP sin Diplomado ni Maestría

Las vacantes para el ascenso de grado ya estaban establecidas, pero con el gobierno interino del presidente José Jerí aumentaron sin sustento técnico.

Las vacantes para el ascenso de grado ya estaban establecidas, pero con el gobierno interino del presidente José Jerí aumentaron sin sustento técnico.

Alrededor de 50 oficiales de los grados de mayor y comandante de la Policía Nacional ascenderán de forma instantánea, sin cumplir con el requisito obligatorio de contar con un Diplomado y una Maestría, respectivamente. Esto se debe a que por decisión del Comando Policial, con autorización del Ministerio del Interior, amplió las vacantes en el proceso de ascenso Promoción 2026.

El incremento de las plazas permitirá que oficiales que carecen de Diplomado o Maestría podrán postular al grado inmediato superior.

Entre los beneficiados con esta decisión se encuentran el edecán del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el comandante Manuel Vásquez Idrogo, y la secretaria de la Región Policial de La Libertad, la comandante Roxana Malpica Pimentel.

De acuerdo con la Ley de la Carrera Policial, los oficiales de los grados de teniente y mayor, que aspiran alcanzar el grado inmediato superior, deben poseer por lo menos un Diplomado. Y a los comandantes que postulan al grado de coronel, y a los coroneles que pretenden el grado de general, se les exige una Maestría académica en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional (ESPOGRA). De lo contrario, estarán en desventaja con otros compañeros de armas que cuentan con todos los méritos.

Por ejemplo, para el grado de mayor a comandante, el oficial debe haber culminado el curso de Comando Operativo y Estado Mayor (COEM), y de comandante a coronel, deben contar con el Posgrado del Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales (PROMACIPOL), con los que se obtienen los puntajes más altos para alcanzar un nuevo grado.

El 17 de julio de este año, la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, propuso el número de vacantes disponibles anuales en cada grado y por especialidad funcional, para los Oficiales Superiores de Armas y Servicios, según lo establecido en la nueva Ley de la Carrera Policial.

Para los oficiales de Armas se proyectó 514 vacantes para el ascenso a los grados de mayor, comandante y coronel. Y 222 vacantes para los Oficiales de Servicios en las diferentes especialidades del sector salud de la PNP.

El 21 de julio de 2025, el comandante general de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado, aprobó las vacantes para oficiales superiores de Armas y Servicios, como parte del proceso de Ascensos por concurso para el 2025.

Las resoluciones fueron visadas por el entonces ministro del Interior, Carlos Malaver Odias.

Las plazas para los oficiales de Armas fueron distribuidas de la siguiente manera:

-Para el grado de mayor: 254 vacantes.

-Para el grado de comandante: 150 vacantes.

-Para el grado de coronel: 110 vacantes.

La mano de Jerí

Sin embargo, con el gobierno interino del presidente José Jerí Oré, y el nombramiento del general en retiro PNP Vicente Tiburcio Orbezo como ministro del Interior, se experimentó un cambio sustancial: las plazas para el ascenso de los oficiales superiores de Armas y Servicios fueron incrementados sin sustento alguno, en particular en el caso de los mayores que aspiran al grado de comandante, y de los comandantes que buscan el ascenso al grado de coronel.

El 24 de noviembre, la Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento del Estado Mayor General de la Policía Nacional, bajo el mando del teniente general Johnny Véliz Noriega -segundo en la línea de mando-, resolvió que la ampliación de las vacantes era viable.

A continuación, el 28 de noviembre, a dos meses y 13 días de haber asumido la cartera del Interior, el ministro Vicente Tiburcio, aumentó a 50 el número de vacantes (de mayor a comandante, de 150 a 170; y de comandante a coronel, de 110 a 140). Esta propuesta del general Óscar Arriola fue aprobada por el ministro Tiburcio.

Esto es, se añadieron 20 plazas para el ascenso al grado de mayor a comandante, y 30 vacantes para el ascenso al grado de coronel.

Con la ampliación de las nuevas plazas, el edecán del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el comandante PNP Manuel Vásquez Idrogo, logró posicionarse en la lista de habilitados, por lo que automáticamente ascenderá al grado de coronel, a partir del primero de enero de 2026.

En la misma condición se encuentra, la comandante PNP Roxana Malpica Pimentel, quien hasta hace dos meses laboraba en la jefatura de la División de Altas y Bajas de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Por orden del comandante general Óscar Arriola, fue cambiada con los viáticos respectivos a la secretaría de la Región Policial La Libertad.

Sobre el caso del comandante Vásquez, fuentes relacionadas con la oficina del ministro del Interior, dijeron: “Cuando el ministro Tiburcio asumió el sector, el comandante Manuel Vásquez ya estába trabajando en el despacho. No lo conoce y tampoco sabía que estaba ascendiendo”.

Vásquez y Malpica pertenecen a la Promoción 2000 y 2001 de la PNP, respectivamente, y ocupaban el puesto 142 y 140 en el orden de mérito de un total de 311 comandantes que postulaban a coronel. Por lo que resultaba imposible que ambos oficiales alcanzaran el grado de coronel en el actual proceso, ya que solo se aprobaron 110 vacantes.

Sin embargo, a última hora y con la anuencia del ministro Vicente Tiburcio, el comandante general Óscar Arriola amplió a 140 vacantes en esa jerarquía con la presunta finalidad de que asciendan al grado de coronel los comandantes PNP Manuel Vásquez y Roxana Malpica.

TODO ESTÁ DOCUMENTADO. El cuadro de mérito de los comandantes postulantes al grado de coronel fue publicado oficialmente. En la lista figuran las posiciones en las que se encontraban el edecan del ministro Tiburcio, el comandante Manuel Vásquez, y la comandante Roxana Malpica, antes de ampliación de las vacantes.

De acuerdo con la hoja de Información Básica Oficial (IBO) de la PNP, el comandante Manuel Vásquez figura con estudios en la Escuela de Posgrado en el 2024 y haber sustentado su Maestría en 2025. Pero ese puntaje, de acuerdo con la nueva ley de ascensos, recién es válido al año siguiente. Es decir, desde 2026 para adelante.

A la comandante Malpica le falta el posgrado del Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales (PROMACIPOL) y el puntaje respectivo, pero ascenderá al grado inmediato superior.

Esta excepción a la regla de promover de grado a los oficiales que no tienen Diplomado ni Maestría, causa desazón a la oficialidad que se sacrifica por mejorar su rendimiento académico.