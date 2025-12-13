HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Sociedad

Cae pareja que estaría al servicio de la temida banda ‘Los Gallegos, Nueva Sangre’

En su vivienda de Comas guardaban explosivos artesanales, panfletos extorsivos, dinamita, chips, celulares, municiones, tarjetas bancarias y hasta el carnet de un oficial del Ejército. Grupo criminal era el terror de bodegas, panaderías, joyerías y restaurantes en Lima Norte.

Esposos, implicados en la banda Los Gallegos, Nueva Sangre.
Esposos, implicados en la banda Los Gallegos, Nueva Sangre.

La noche del sábado pasado Jem Daisako Rojas Oré y su esposa Katherine Fresia cenaban en la casa que habían alquilado, en Comas. A pocas cuadras, su primo Lino Oré también saldría con el mismo destino en mente, llevando una “encomienda”.

Jem, un trabajador de servicio delivery, lo recibió en la vivienda sin saber que aquel familiar que le había dado un abrazo muy efusivo, estaba a punto de implicarlo en un delito grave. Tampoco podía imaginar que su primo hermano era integrante de la banda criminal ‘Los Gallegos, Nueva Sangre’.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Primo voy a viajar urgente al interior del país y necesito que me guardes este bolso”, le dijo Lino Oré sabiendo que con esa mentira lo sometería a un calvario.

PUEDES VER: Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

lr.pe

Jem Rojas Oré, llamado Bebe, y Katherine Jamanca Obregón, conocida como María, fueron detenidos hoy cuando paseaban con su bebe.

Cuando agentes de la División de Investigación de Extorsiones ingresaron al cuarto que alquilaban encontraron panfletos extorsivos, un carnet de identificación del teniente EP Luis Alexander Villar Reyes, una tarjeta del BCP incriminada, un grillete, cuatro chips, tres equipos celulares, dos cartuchos de dinamita, 17 explosivos artesanales y 53 municiones.

“Ambos presentan denuncias por extorsión”, aseguró el coronel Víctor Revoredo, jefe de dicha unidad policial. Esta vez serán acusados por extorsión, fabricación, comercialización, uso o porte de armas y artefactos explosivos, y delito contra la tranquilidad pública-banda criminal, señaló el oficial.

Revoredo detalló que la pareja, así como su primo estarían inmersos en cobros de cupo a bodegas, panaderías, joyerías y restaurantes en la jurisdicción de Lima Norte.

Entre tanto, en Los Olivos, fue detenida Mari Bokchin Jiménez (26), alias Lolita, presunta integrante de la banda criminal ‘Los Churres del Norte, dedicada a la extorsión. Se le encontró un cartucho de dinamita, municiones, dos celulares y diversa documentación.

MÁS DE 25 MIL DENUNCIAS

De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, entre enero y noviembre del 2025 se han registrado 25.196 denuncias por extorsión a nivel nacional, y aún con muchos registros por actualizar.

Los registros actuales, que aún no terminan, superan en más del 10% a lo registrado en el 2023/2024 y de persistir la tendencia actual va camino a superar las 27 mil denuncias por extorsión, es decir el año 2025 terminaría con más del 20% con respecto a los años 2023/2024, dice el especialista en su cuenta X.

PUEDES VER: Policía atrapa a los ‘Bonnie y Clyde’ limeños

lr.pe

Las cifras son del Sistema de Denuncias Policiales. Este año hay un promedio diario de 75 denuncias, mientras que el año pasado que terminó con un registro de 22.359 denuncias, el promedio diario era 61, asegura Carbajal.

El analista sostiene que Lima Metropolitana, Piura, Lima provincias, Lambayeque, Callao, Áncash, Ica, Tumbes, Cusco, Puno y Madre de Dios ya han superado en lo que va del año sus registros de denuncias históricas por extorsión con respecto a cualquier año anterior desde el 2018.

Y en ese mismo camino –asegura- están las regiones Apurímac, Arequipa y Loreto.

Notas relacionadas
"Nunca pensé que él fuera el extorsionista"

"Nunca pensé que él fuera el extorsionista"

LEER MÁS
Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

LEER MÁS
Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

LEER MÁS
Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

Sociedad

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin luz por 5 días: Seal anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025