Cae pareja que estaría al servicio de la temida banda ‘Los Gallegos, Nueva Sangre’

La noche del sábado pasado Jem Daisako Rojas Oré y su esposa Katherine Fresia cenaban en la casa que habían alquilado, en Comas. A pocas cuadras, su primo Lino Oré también saldría con el mismo destino en mente, llevando una “encomienda”.

Jem, un trabajador de servicio delivery, lo recibió en la vivienda sin saber que aquel familiar que le había dado un abrazo muy efusivo, estaba a punto de implicarlo en un delito grave. Tampoco podía imaginar que su primo hermano era integrante de la banda criminal ‘Los Gallegos, Nueva Sangre’.

“Primo voy a viajar urgente al interior del país y necesito que me guardes este bolso”, le dijo Lino Oré sabiendo que con esa mentira lo sometería a un calvario.

Jem Rojas Oré, llamado Bebe, y Katherine Jamanca Obregón, conocida como María, fueron detenidos hoy cuando paseaban con su bebe.

Cuando agentes de la División de Investigación de Extorsiones ingresaron al cuarto que alquilaban encontraron panfletos extorsivos, un carnet de identificación del teniente EP Luis Alexander Villar Reyes, una tarjeta del BCP incriminada, un grillete, cuatro chips, tres equipos celulares, dos cartuchos de dinamita, 17 explosivos artesanales y 53 municiones.

“Ambos presentan denuncias por extorsión”, aseguró el coronel Víctor Revoredo, jefe de dicha unidad policial. Esta vez serán acusados por extorsión, fabricación, comercialización, uso o porte de armas y artefactos explosivos, y delito contra la tranquilidad pública-banda criminal, señaló el oficial.

Revoredo detalló que la pareja, así como su primo estarían inmersos en cobros de cupo a bodegas, panaderías, joyerías y restaurantes en la jurisdicción de Lima Norte.

Entre tanto, en Los Olivos, fue detenida Mari Bokchin Jiménez (26), alias Lolita, presunta integrante de la banda criminal ‘Los Churres del Norte, dedicada a la extorsión. Se le encontró un cartucho de dinamita, municiones, dos celulares y diversa documentación.

MÁS DE 25 MIL DENUNCIAS

De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, entre enero y noviembre del 2025 se han registrado 25.196 denuncias por extorsión a nivel nacional, y aún con muchos registros por actualizar.

Los registros actuales, que aún no terminan, superan en más del 10% a lo registrado en el 2023/2024 y de persistir la tendencia actual va camino a superar las 27 mil denuncias por extorsión, es decir el año 2025 terminaría con más del 20% con respecto a los años 2023/2024, dice el especialista en su cuenta X.

Las cifras son del Sistema de Denuncias Policiales. Este año hay un promedio diario de 75 denuncias, mientras que el año pasado que terminó con un registro de 22.359 denuncias, el promedio diario era 61, asegura Carbajal.

El analista sostiene que Lima Metropolitana, Piura, Lima provincias, Lambayeque, Callao, Áncash, Ica, Tumbes, Cusco, Puno y Madre de Dios ya han superado en lo que va del año sus registros de denuncias históricas por extorsión con respecto a cualquier año anterior desde el 2018.

Y en ese mismo camino –asegura- están las regiones Apurímac, Arequipa y Loreto.