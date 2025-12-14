El Monstruo al lado de su cómplice jugando videojuegos y al lado una de sus víctimas secuestradas. | Composición LR | Domingo al Día

Durante años, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' encabezó una de las organizaciones criminales más temidas de Lima Norte, la cual se dedicaba al secuestro, extorsión y sicariato contra transportistas y empresarios. En marzo del 2020, su nombre era conocido por la Policía Nacional, pero su rostro y métodos se mantenían ocultos.

Gracias a archivos inéditos difundidos por Domingo al Día, se reveló cómo se construyó el perfil del 'Monstruo' durante sus secuestros, los cuales hasta ahora marcan la vida de los familiares y víctimas. En las imágenes se evidencia la forma en la que Erick Moreno hablaba directamente con los allegados de los empresarios raptados, a quienes amenazaba si no había una respuesta a sus exigencias.

Las amenazas directas del 'Monstruo' contra los familiares de secuestrados

En los audios revelados, Erick Moreno conversa con la hermana de Erick Alejandro Trujillo, uno de los empresarios secuestrados. Ella le asegura al 'Monstruo' que no puede alcanzar el monto exigido por la liberación. "Usted dirá, nos ha estudiado, pero de verdad le juro que a esa cantidad no llegamos (...) estamos por irnos a bancarrota", sostuvo. Lejos de entender, el cabecilla criminal responde con amenazas: "Mañana 2 de la tarde; si no me tienes una respuesta positiva, se corta la comunicación y solo espera el video de tu hermano ejecutado".

De acuerdo con el dominical, Erick Moreno empezó a enviar videos a los familiares del empresario, a quien estaba torturando. La víctima tenía los ojos vendados, mientras era apuntado con un arma en la cabeza. "Cumplan con lo que están pidiendo. Por favor, te lo suplico", se escucha decir al empresario secuestrado. "Para no complicarme la vida, a tu hermano lo voy a desaparecer si no me das una respuesta positiva", sentenció el 'Monstruo'.

Efectivo policía murió durante operativo de rescate

La intervención fue ejecutada por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la División de Secuestros (Divise). Durante el rescate, participó el suboficial técnico de primera, William Ríos Cauti. Pese a que se logró liberar a los secuestrados, Ríos resultó gravemente herido en la operación. Él fue trasladado en helicóptero e ingresado de urgencia a cirugía, pero no sobrevivió.

Yeni Ríos, hermana del suboficial, y su sobrina Gabriela recuerdan con dolor la figura de Ríos Cauti. Ambas indicaron que su pérdida alteró por completo a su familia. "Él quería quedarse con nosotros, pero fue la decisión de Dios", sostuvo Yeni Ríos. Mientras efectivos policiales lamentaban el fallecimiento de Ríos Cauti, el 'Monstruo' continuaba prófugo junto a su pareja, Liseth Cruz Ruiz.

