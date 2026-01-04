HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció la fecha límite para que ministros, magistrados, alcaldes o gobernadores regionales que deseen postular, renuncien o pidan licencias en sus cargos.

Elecciones municipales y regionales se realizará el 4 de octubre de este año. Foto: Difusión
Elecciones municipales y regionales se realizará el 4 de octubre de este año. Foto: Difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció la fecha límite y los requisitos para que los funcionarios públicos que deseen postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 presenten su renuncia o soliciten licencia sin goce de haber mientras duren los comicios electorales.

A través de la Resolución 00746-2025-JNE, se fijó en el cronograma electoral que las autoridades deben presentar su dimisión 180 días antes de la elección del 4 de octubre de este año siempre y cuando deseen postular a gobiernos regionales; es decir, tiene como fecha límite el martes 7 de abril para renunciar.

El cargo del documento de renuncia debe ser presentado por el renunciante ante el JNE, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) hasta el 14 del mismo mes.

Esta medida alcanza a los ministros y viceministros de estado, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, el contralor, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), JNE, el jefe de la ONPE, Reniec, Defensor del Pueblo, el presidente del BCR, SBS y Sunat.

Por otro lado, en caso las autoridades deseen candidatear para cargos municipales, tiene que presentar su renuncia 60 días antes de las elección; es decir, hasta el 16 de junio, con efectividad a partir de del miércoles 5 de agosto.

Requisitos para Gobernadores, vicegobernadores y alcaldes electos

El JNE también estableció la fecha límite para las autoridades actualmente electas. Los gobernadores y vicegobernadores regionales que deseen postular al cargo de alcalde, y viceversa, deben renunciar 6 meses antes de las elección. Es decir, tienen hasta el sábado 4 de abril para presentar su dimisión.

En cuanto a las licencias sin goce de haber, el plazo límite es el lunes 6 del mismo mes.

Los gerentes y directores regionales y municipales, prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores, deben solicitar este permiso 120 días antes de los comicios electorales, el lunes 8 de junio.

Para los funcionarios públicos que administran o manejan fondos y funcionarios de empresas del Estado deben solicitar su licencia sin goce de haber 30 días antes, el viernes 4 de septiembre, pero deben hacerse efectivas desde el 16 de junio.

Los trabajadores y funcionarios de organismos y empresas del Estado y municipalidades deben solicitar licencia sin goce de haber 30 días previos a los comicios, el 4 de septiembre.

Requisitos para miembros de las Fuerzas Armadas y PNP que deseen postular

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP que no hayan pasado al retiro y que planeen postular, deben pasar al retiro como plazo máximo el 16 de junio.

