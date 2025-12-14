Van 2.113 homicidios, 25.196 extorsiones y más de un millón de robos de celulares

Tras nueve semanas en el gobierno del presidente José Jerí, las cifras de homicidios se han incrementado a 347, de acuerdo a los registros del Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef). De ellos, 258 (74.4%) han sido ocasionados por proyectil de armas de fuego (PAF).

Asimismo, durante la actual gestión hay 42 muertes violentas ocasionadas por PAF, pero que aparecen como ‘ignoradas’, es decir no tienen una clasificación de tipo de muerte.

En lo que va del año ya son 2.113 los homicidios, de los cuales 1.537 (72.7%) han sido por PAF. También hay más de 300 muertes violentas ocasionadas por bala que aparecen como ‘ignoradas’. El promedio diario anual es de 6.12 homicidios.

En todo el año pasado se registraron 2.083 homicidios con un promedio de 5.69 casos, mientras que en el 2023 se registraron 1.511 homicidios con un promedio de 4.14 homicidios.

El violento panorama continúa agitado, de acuerdo a lo manifestado en su último reporte por el ingeniero electrónico y analista de datos, Juan Carbajal, basado en los registros del Dinadef y el Sidpol.

Carbajal analiza las dinámicas criminales detrás de la violencia en el país. Todas las tasas de homicidios están representadas por cada 100.000 habitantes.

Otros datos importantes, según cifras oficiales, de acuerdo a los estudios de Carbajal, es que en lo que va del año se han registrado 25.196 denuncias por extorsión a nivel nacional, y aún hay muchos registros por actualizar. “El año no termina, pero superan en más del 10% a lo registrados en los años 2023/2024”, manifiesta el especialista.

De persistir la tendencia actual –agrega- va camino a superar las 27 mil denuncias por extorsión, “es decir, el 2025 terminaría con más del 20% con respecto a los dos últimos años anteriores”, de acuerdo al Sistema de Información Policial (Sidpol).

Lima Metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de denuncias con 10.562, con un promedio de 32 denuncias diarias.

Otra cifra que preocupa, según Carbajal, es que entre enero y noviembre de este año se han reportado 1,339,272 robos de celulares a nivel nacional, pero solo se han recuperado 97,683, es decir, apenas el 7.29%.

GOBIERNO: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA

En respuesta a esto, el gobierno insiste en que la política de seguridad bajo la actual gestión se centra en un enfoque de “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado, con despliegue de fuerzas de seguridad bajo protocolos estrictos en prevención e inteligencia buscando disciplinar sectores movilizados y generar señales de firmeza.

Paralelamente, señalan, hay planes específicos para el control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico, buscando una redefinición de la intervención estatal frente a delitos complejos y la connivencia política/policial.

La madrugada de este 14 de diciembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó en el Cusco que el Gobierno ha dispuesto líneas de trabajo claras y estratégicas para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado en todo el país.

Detalló que la política de seguridad del Ejecutivo prioriza el trabajo preventivo desde las comisarías, acompañado de acciones de inteligencia policial basadas en el mapa del delito y las estadísticas delictivas.

“Como Gobierno, hemos establecido líneas de trabajo para que, de manera estratégica, la Policía pueda desarrollar su labor a nivel nacional, fortaleciendo la prevención y la inteligencia”, señaló.

En ese sentido, indicó que una de las principales acciones del sector Interior es reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa, a fin de identificar los espacios donde actúa la delincuencia y orientar mejor el despliegue policial.

Asimismo, el ministro destacó la importancia de mantener una presencia activa en el territorio y un contacto directo con la ciudadanía para conocer de primera mano el sentir de la población.

“La mejor forma de escuchar es caminar por las calles y estar en contacto con el ciudadano”, afirmó.

LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN EN LA PNP

Tiburcio remarcó que la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú es una política expresa de su gestión y del Gobierno.

“No hay espacio para los policías que están al margen de la ley. Aquellos que se han pasado a la otra vereda deben ser retirados de la institución”, sostuvo. En ese marco, informó que se vienen desarrollando acciones de control, investigación y evaluación permanente a nivel nacional, a través de los órganos de inspectoría y anticorrupción, cuyos resultados serán informados de manera periódica.