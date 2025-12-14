HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Van 2.113 homicidios, 25.196 extorsiones y más de un millón de robos de celulares

Solo en lo que va del actual gobierno se cometieron 347 homicidios, se los cuales 258 fueron por proyectil de armas de fuego. Gobierno asegura que se ha dispuesto líneas de trabajo claras y estratégicas en prevención e inteligencia policial para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado.

Crímenes siguen en aumento, pese a medidas del gobierno.
Crímenes siguen en aumento, pese a medidas del gobierno.

Tras nueve semanas en el gobierno del presidente José Jerí, las cifras de homicidios se han incrementado a 347, de acuerdo a los registros del Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef). De ellos, 258 (74.4%) han sido ocasionados por proyectil de armas de fuego (PAF).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, durante la actual gestión hay 42 muertes violentas ocasionadas por PAF, pero que aparecen como ‘ignoradas’, es decir no tienen una clasificación de tipo de muerte.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En lo que va del año ya son 2.113 los homicidios, de los cuales 1.537 (72.7%) han sido por PAF. También hay más de 300 muertes violentas ocasionadas por bala que aparecen como ‘ignoradas’. El promedio diario anual es de 6.12 homicidios.

En todo el año pasado se registraron 2.083 homicidios con un promedio de 5.69 casos, mientras que en el 2023 se registraron 1.511 homicidios con un promedio de 4.14 homicidios.

PUEDES VER: Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

lr.pe

El violento panorama continúa agitado, de acuerdo a lo manifestado en su último reporte por el ingeniero electrónico y analista de datos, Juan Carbajal, basado en los registros del Dinadef y el Sidpol.

Carbajal analiza las dinámicas criminales detrás de la violencia en el país. Todas las tasas de homicidios están representadas por cada 100.000 habitantes.

Otros datos importantes, según cifras oficiales, de acuerdo a los estudios de Carbajal, es que en lo que va del año se han registrado 25.196 denuncias por extorsión a nivel nacional, y aún hay muchos registros por actualizar. “El año no termina, pero superan en más del 10% a lo registrados en los años 2023/2024”, manifiesta el especialista.

De persistir la tendencia actual –agrega- va camino a superar las 27 mil denuncias por extorsión, “es decir, el 2025 terminaría con más del 20% con respecto a los dos últimos años anteriores”, de acuerdo al Sistema de Información Policial (Sidpol).

Lima Metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de denuncias con 10.562, con un promedio de 32 denuncias diarias.

Otra cifra que preocupa, según Carbajal, es que entre enero y noviembre de este año se han reportado 1,339,272 robos de celulares a nivel nacional, pero solo se han recuperado 97,683, es decir, apenas el 7.29%.

GOBIERNO: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA

En respuesta a esto, el gobierno insiste en que la política de seguridad bajo la actual gestión se centra en un enfoque de “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado, con despliegue de fuerzas de seguridad bajo protocolos estrictos en prevención e inteligencia buscando disciplinar sectores movilizados y generar señales de firmeza.

Paralelamente, señalan, hay planes específicos para el control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico, buscando una redefinición de la intervención estatal frente a delitos complejos y la connivencia política/policial. 

La madrugada de este 14 de diciembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó en el Cusco que el Gobierno ha dispuesto líneas de trabajo claras y estratégicas para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado en todo el país.

larepublica.pe

Detalló que la política de seguridad del Ejecutivo prioriza el trabajo preventivo desde las comisarías, acompañado de acciones de inteligencia policial basadas en el mapa del delito y las estadísticas delictivas.

“Como Gobierno, hemos establecido líneas de trabajo para que, de manera estratégica, la Policía pueda desarrollar su labor a nivel nacional, fortaleciendo la prevención y la inteligencia”, señaló.

PUEDES VER: El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

lr.pe

En ese sentido, indicó que una de las principales acciones del sector Interior es reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa, a fin de identificar los espacios donde actúa la delincuencia y orientar mejor el despliegue policial.

Asimismo, el ministro destacó la importancia de mantener una presencia activa en el territorio y un contacto directo con la ciudadanía para conocer de primera mano el sentir de la población.

“La mejor forma de escuchar es caminar por las calles y estar en contacto con el ciudadano”, afirmó.

LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN EN LA PNP

Tiburcio remarcó que la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú es una política expresa de su gestión y del Gobierno.

“No hay espacio para los policías que están al margen de la ley. Aquellos que se han pasado a la otra vereda deben ser retirados de la institución”, sostuvo. En ese marco, informó que se vienen desarrollando acciones de control, investigación y evaluación permanente a nivel nacional, a través de los órganos de inspectoría y anticorrupción, cuyos resultados serán informados de manera periódica.

Notas relacionadas
Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí: 1 de cada 4 peruanos considera que la inseguridad ciudadana empeoró en su gestión

Gobierno de José Jerí: 1 de cada 4 peruanos considera que la inseguridad ciudadana empeoró en su gestión

LEER MÁS
8 de cada 10 personas consideran que el principal problema de Lima y Callao es la inseguridad ciudadana

8 de cada 10 personas consideran que el principal problema de Lima y Callao es la inseguridad ciudadana

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

LEER MÁS
Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Acción Popular se queda fuera de las Elecciones 2026: resolución completa, argumentos y cronología de la crisis

Acción Popular se queda fuera de las Elecciones 2026: resolución completa, argumentos y cronología de la crisis

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025