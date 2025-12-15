Corte de luz en Arequipa. La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes escalonados en diferentes zonas de los distritos de la región Arequipa desde este martes 16 al viernes 19 de diciembre. La suspensión del servicio se debe a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la mencionada entidad.

Arequipa: ¿en qué distritos habrá cortes de luz?

Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre

Alto Selva Alegre Provincia de La Unión: Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla, Toro, Alca, Huaynacota y Tomepampa

Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla, Toro, Alca, Huaynacota y Tomepampa Provincia de Islay: Mollendo

Mollendo Provincia de Caylloma : Majes

: Majes Provincia de Camaná: Quilca.

Cortes de luz en Arequipa, martes 16 de diciembre: horarios y zonas

El distrito de Alto Selva Alegre tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, miércoles 17 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla y Toro, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Mollendo, en Islay, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, jueves 18 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Alca, Cotahuasi, Huaynacota, Pampamarca y Tomepampa, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, viernes 19 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Alca, Huaynacotas, Puyca, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Majes, en Caylloma, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Quilca, en Camaná, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.