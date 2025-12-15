HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde este 16 al 19 de diciembre: 12 distritos afectados y horarios

La empresa SEAL informó que habrá corte en diferentes distritos de la región Arequipa. Revisa las zonas que serán afectadas por la suspensión del servicio.

Alrededor de 12 distritos afectados en Arequipa.
Alrededor de 12 distritos afectados en Arequipa. | Foto: composición LR/Cusco Adventures/Seal

Corte de luz en Arequipa. La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes escalonados en diferentes zonas de los distritos de la región Arequipa desde este martes 16 al viernes 19 de diciembre. La suspensión del servicio se debe a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la mencionada entidad.

Arequipa: ¿en qué distritos habrá cortes de luz?

  • Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre
  • Provincia de La Unión: Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla, Toro, Alca, Huaynacota y Tomepampa
  • Provincia de Islay: Mollendo
  • Provincia de Caylloma: Majes
  • Provincia de Camaná: Quilca.

lr.pe

Cortes de luz en Arequipa, martes 16 de diciembre: horarios y zonas

El distrito de Alto Selva Alegre tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, miércoles 17 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla y Toro, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Mollendo, en Islay, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, jueves 18 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Alca, Cotahuasi, Huaynacota, Pampamarca y Tomepampa, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

Cortes de luz en Arequipa, viernes 19 de diciembre: horarios y zonas

Los distritos de Alca, Huaynacotas, Puyca, en La Unión, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Majes, en Caylloma, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

El distrito de Quilca, en Camaná, tiene un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal

