General PNP Virgilio Velásquez asume jefatura policial en Cusco y anuncia mano dura contra malos elementos

Velásquez Hurtado fue enfático al señalar que no le temblará la mano para separar a los malos elementos. Créditos: Luis Álvarez / La República.

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado asumió oficialmente la jefatura de la Región Policial Cusco en reemplazo del general Julio Becerra Cámara, quien fue destacado a la Inspectoría General en Lima, tras dos años como máxima autoridad policial de la región imperial.

Velásquez Hurtado, natural de Andahuaylas (Apurímac), cuenta con una amplia trayectoria en la Policía Nacional. El año pasado se desempeñó como jefe de la División Policial de Lurigancho–Chosica y anteriormente estuvo destacado durante dos años en la Región Policial Pasco, donde asumió la jefatura de Orden y Seguridad.

Durante su mensaje, el nuevo jefe policial delineó tres ejes que marcarán su gestión: el fortalecimiento de la labor preventiva, el impulso de la proyección social para acercar la Policía a la ciudadanía y el trabajo articulado con instituciones públicas y privadas para reforzar la seguridad y la convivencia pacífica.

Malos y buenos policías

En ese contexto, Velásquez Hurtado fue enfático al señalar que no le temblará la mano para separar a los malos elementos de la institución, subrayando que la disciplina y la ética serán pilares de su comando. Remarcó que la confianza ciudadana solo se sostiene con un accionar firme y transparente de la Policía Nacional.

Finalmente, reconoció el trabajo de los efectivos de la Unidad de Halcones por la desarticulación de la banda criminal “Los Malditos de Arequipa”, así como a policías de la comisaría de Sipaspujyo que participaron en el rescate de personas tras un deslizamiento de tierra en una obra de construcción.

"Así como destacamos la labor de los buenos policías, no nos temblará la mano para sancionar aquellos malos elementos que no hacen más que dañar la imagen de la Policía Nacional, para ello existen normas y procedimientos que se sancionará y aplicará" afirmó.