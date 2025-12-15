HOYSuscripcion LR Focus

La navidad se empezó a vivir con mucha alegría en la Corte de Arequipa

Presidente y Comité de Damas celebran con los hijos de jueces y servidores.

Los niños disfrutaron de meriendas, helados y un sorteo de regalos. Fuente: Difusión.
Los niños disfrutaron de meriendas, helados y un sorteo de regalos. Fuente: Difusión.

La unión familiar primó en la fiesta que organizó la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa con motivo de la Navidad. Esta alegre actividad fue preparada con mucho cariño y entusiasmo para los hijos de jueces y trabajadores.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, destacó el espíritu navideño y solidaridad que se vive en la institución y se plasmó de manera espectacular en la gran fiesta de Navidad que se concreta gracias a la colaboración de jueces y servidores en general.

La Presidenta del Comité de Damas, Jessika Vargas de la Cuba, saludó el entusiasmo de niños y padres congregados en la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa que fue especialmente acondicionada por la Gerencia de Administración Distrital a cargo de o Dra. Katherine Obando Alva.

Durante esta gran fiesta, los niños y niñas disfrutaron de un divertido show infantil, números artísticos, juegos recreativos, sorpresas y el esperado sorteo de regalos.

Esta celebración preparada para reconocer y valorar a las familias que acompañan diariamente la labor del personal judicial, fue especial por cuanto los niños y niñas disfrutaron, sin parar, de dulces, meriendas y deliciosos helados. Los hijos de jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos; además de los colaboradores del mantenimiento de la institución recibieron simpáticos regalos que fueron del total agrado de los agasajados.

