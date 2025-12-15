Sentenciados por violencia previenen acoso y tocamientos en vehículos públicos

Se destaca la importancia de denunciar y la colaboración de testigos, así como la intervención de la Comisaría. Fuente: Difusión.

Se destaca la importancia de denunciar y la colaboración de testigos, así como la intervención de la Comisaría. Fuente: Difusión.

El Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló una jornada informativa intensiva en vehículos de transporte público, con el objetivo de fortalecer la prevención y la denuncia oportuna en casos de tocamientos indebidos y acoso sexual, en la cual tomaron parte los sentenciados por delitos de violencia, quienes llevaron pancartas y entregaron folletos a pasajeros y conductores.

Durante la campaña los servidores judiciales tuvieron la oportunidad de subir a 50 buses de transporte masivo que circulan por la Av. Mariscal Castilla para explicar a los pasajeros el protocolo de actuación ante situaciones de agresión sexual dentro del transporte público; en tanto los sentenciados llevaron pancartas sensibilizadoras y distribuyeron volantes informativos.

La jornada informativa permitió explicar la importancia de denunciar estos hechos que en su mayoría afectan a menores de edad. Los especialistas recordaron que la víctima o cualquier pasajero que observe la agresión debe informar de inmediato al conductor, quien está obligado a cerrar las puertas de la unidad y trasladar el vehículo hacia el policía o comisaría más cercana para formalizar la denuncia.

Asimismo, se exhortó a los pasajeros a colaborar como testigos en caso de haber presenciado o escuchado la agresión, dado que su testimonio es fundamental para corroborar las denuncias, ya que son testigos.

La jornada contó con el apoyo de los efectivos de la Comisaría de Miraflores, quienes reforzaron el mensaje de que la intervención inmediata es clave para asegurar la identificación del agresor y evitar su impunidad.