HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Sentenciados por violencia previenen acoso y tocamientos en vehículos públicos

Módulo Penal especializado realiza campaña informativa en beneficio de pasajeros.

Se destaca la importancia de denunciar y la colaboración de testigos, así como la intervención de la Comisaría. Fuente: Difusión.
Se destaca la importancia de denunciar y la colaboración de testigos, así como la intervención de la Comisaría. Fuente: Difusión.

El Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló una jornada informativa intensiva en vehículos de transporte público, con el objetivo de fortalecer la prevención y la denuncia oportuna en casos de tocamientos indebidos y acoso sexual, en la cual tomaron parte los sentenciados por delitos de violencia, quienes llevaron pancartas y entregaron folletos a pasajeros y conductores.

Durante la campaña los servidores judiciales tuvieron la oportunidad de subir a 50 buses de transporte masivo que circulan por la Av. Mariscal Castilla para explicar a los pasajeros el protocolo de actuación ante situaciones de agresión sexual dentro del transporte público; en tanto los sentenciados llevaron pancartas sensibilizadoras y distribuyeron volantes informativos.

La jornada informativa permitió explicar la importancia de denunciar estos hechos que en su mayoría afectan a menores de edad. Los especialistas recordaron que la víctima o cualquier pasajero que observe la agresión debe informar de inmediato al conductor, quien está obligado a cerrar las puertas de la unidad y trasladar el vehículo hacia el policía o comisaría más cercana para formalizar la denuncia.

Asimismo, se exhortó a los pasajeros a colaborar como testigos en caso de haber presenciado o escuchado la agresión, dado que su testimonio es fundamental para corroborar las denuncias, ya que son testigos.

La jornada contó con el apoyo de los efectivos de la Comisaría de Miraflores, quienes reforzaron el mensaje de que la intervención inmediata es clave para asegurar la identificación del agresor y evitar su impunidad.

Notas relacionadas
Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin luz por 5 días: Seal anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin luz por 5 días: Seal anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Judicialidad

Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025