Policía condenado a tres años de prisión por envenenar perros en San Martín de Porres | Difusión

La Fiscalía logró que el Poder Judicial condene a tres años de prisión efectiva a un suboficial de la Policía Nacional por envenenar a los perros de su vecina en el distrito de San Martín de Porres, en un caso de crueldad contra animales domésticos ocurrido en diciembre de 2023.

La sentencia fue obtenida por el Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que acreditó la responsabilidad penal del PNP Fernando Díaz, vecino de las agraviadas, por causar la muerte de una mascota y poner en grave riesgo la vida de otra.

Condenan a tres años de prisión a policía

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Rosa Calderón Romaní demostró que el condenado aprovechó la familiaridad con los perros, identificados como ‘Sasha’ y ‘Bobby’, para dejarles alimentos contaminados con sustancias tóxicas en el frontis de su vivienda, ubicada en la urbanización Vipol de Naranjal.

Como consecuencia del envenenamiento, ‘Sasha’ falleció, mientras que ‘Bobby’ logró sobrevivir tras recibir atención veterinaria inmediata. Posteriormente, las propietarias identificaron al responsable mediante cámaras de seguridad, que lo captaron retornando al lugar con más alimento contaminado, lo que motivó la denuncia correspondiente.

Reparación y medidas adicionales

Entre los principales medios probatorios presentados por el Ministerio Público figuraron la denuncia policial, las declaraciones de las agraviadas, el testimonio del médico veterinario, la visualización de los videos de seguridad y la inspección técnico-policial.

Además de la pena privativa de libertad, el PJ impuso al sentenciado la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales domésticos, el pago de S/2.100 por concepto de reparación civil y 150 días multa, equivalente a S/2.433. La condena fue confirmada en segunda instancia, quedando firme.