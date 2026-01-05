Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja ante la presencia de condiciones meteorológicas adversas que afectarán a diversas zonas de la sierra en los próximos días. El aviso advierte la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve, granizo y aguanieve, así como lluvias de moderada a fuerte intensidad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

El aviso meteorológico N.° 003, que amplía el primer reporte del año, estará vigente desde el martes 6 hasta el miércoles 7 de enero. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, así como la presencia de lluvias ligeras y dispersas en la costa.

¿Qué regiones serán afectadas, según el Senamhi?

El Senamhi prevé la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en localidades situadas a más de 3.800 m s. n. m. de la sierra central y sur. Las regiones que podrían verse más afectadas son:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Pronóstico de lluvias en la sierra del 6 y 7 de enero

Para el martes 6 de enero, se prevén acumulados de lluvia de entre 13 y 24 mm/día en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se estiman valores de 10 a 19 mm/día. En tanto, en la sierra sur los registros podrían oscilar entre 11 y 26 mm/día, según el pronóstico meteorológico.

El miércoles 7 de enero, las lluvias continuarían con acumulados de entre 13 y 21 mm/día en la sierra norte. En la sierra centro se esperan valores de 11 a 23 mm/día, y en la sierra sur, montos que irían desde los 12 hasta los 26 mm/día. Estas condiciones podrían presentarse de manera localizada y con mayor intensidad en zonas altas.

Indeci brinda recomendaciones ante lluvias

Frente a este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y correctamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras. Asimismo, pidió garantizar la operatividad y disponibilidad de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías ante una eventual emergencia.

De igual manera, la entidad recomendó a la ciudadanía asegurar y reforzar los techos de sus viviendas, además de organizar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades de cada jurisdicción.