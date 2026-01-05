HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Sociedad

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

Se prevén precipitaciones con descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, afectando a regiones como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Lima, entre otras.

Pronóstico de lluvias y nevadas en diversas regiones de la sierra
Pronóstico de lluvias y nevadas en diversas regiones de la sierra | Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja ante la presencia de condiciones meteorológicas adversas que afectarán a diversas zonas de la sierra en los próximos días. El aviso advierte la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve, granizo y aguanieve, así como lluvias de moderada a fuerte intensidad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

El aviso meteorológico N.° 003, que amplía el primer reporte del año, estará vigente desde el martes 6 hasta el miércoles 7 de enero. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, así como la presencia de lluvias ligeras y dispersas en la costa.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?

lr.pe

¿Qué regiones serán afectadas, según el Senamhi?

El Senamhi prevé la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en localidades situadas a más de 3.800 m s. n. m. de la sierra central y sur. Las regiones que podrían verse más afectadas son:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno

Pronóstico de lluvias en la sierra del 6 y 7 de enero

Para el martes 6 de enero, se prevén acumulados de lluvia de entre 13 y 24 mm/día en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se estiman valores de 10 a 19 mm/día. En tanto, en la sierra sur los registros podrían oscilar entre 11 y 26 mm/día, según el pronóstico meteorológico.

El miércoles 7 de enero, las lluvias continuarían con acumulados de entre 13 y 21 mm/día en la sierra norte. En la sierra centro se esperan valores de 11 a 23 mm/día, y en la sierra sur, montos que irían desde los 12 hasta los 26 mm/día. Estas condiciones podrían presentarse de manera localizada y con mayor intensidad en zonas altas.

PUEDES VER: Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

lr.pe

Indeci brinda recomendaciones ante lluvias

Frente a este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y correctamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras. Asimismo, pidió garantizar la operatividad y disponibilidad de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías ante una eventual emergencia.

De igual manera, la entidad recomendó a la ciudadanía asegurar y reforzar los techos de sus viviendas, además de organizar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades de cada jurisdicción.

Notas relacionadas
Nueva app del Senamhi te dice el clima, el nivel de ríos y el estado del mar en tiempo real

Nueva app del Senamhi te dice el clima, el nivel de ríos y el estado del mar en tiempo real

LEER MÁS
¿Habrá calor extremo en el verano 2026? Senamhi responde y advierte altos niveles de radiación

¿Habrá calor extremo en el verano 2026? Senamhi responde y advierte altos niveles de radiación

LEER MÁS
Año Nuevo 2026 con mañanas frescas y sol en Lima: así estará el clima del 1 al 4 de enero, según Senamhi

Año Nuevo 2026 con mañanas frescas y sol en Lima: así estará el clima del 1 al 4 de enero, según Senamhi

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Nasca, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Nasca, según IGP

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Sociedad

Municipalidad de Urubamba anula contrato de buses a Machu Picchu por irregularidades en contrato: Consettur operará hasta nueva licitación

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025