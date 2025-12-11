HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Sociedad

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,7 se sintió HOY en Caravelí, según IGP

El sismo de hoy 11 de diciembre registró a 4 kilómetros al noreste de Atico, Caravelí, y se produjo a una profundidad de 17 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Arequipa, según el IGP.
Sismo en Arequipa, según el IGP. | La República

Un sismo de magnitud 4,7 se registró a las 7:46 p.m. a 4 kilómetros al Noreste de Atico, Caravelí, en la provincia de Arequipa. El temblor de hoy, 11 de diciembre, tuvo una profundidad de 71 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado III-IV Atico, en Arequipa, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

TE RECOMENDAMOS

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 4 kilómetros al noreste de Atico, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

PUEDES VER: Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025