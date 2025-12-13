HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Intervienen a 1.500 extranjeros en Rímac y encuentran a 99 en situación irregular: PNP identificó 4 con requisitorias

La Policía Nacional y la Superintendencia de Migraciones realizaron controles en el distrito, donde debido a la magnitud de los intervenidos tuvieron que trasladarlos en vehículos oficiales e incluso unidades particulares.

Intervienen a 1.500 extranjeros en Rímac y encuentran a 99 en situación irregular
Intervienen a 1.500 extranjeros en Rímac y encuentran a 99 en situación irregular | Foto: PCM.

Más de 1.500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos en un megaoperativo policial y migratorio realizado en el distrito del Rímac, como parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana. La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, desarrolló el plan en distintos puntos del distrito, donde los migrantes fueron trasladados a dependencias policiales para la verificación de su situación legal.

Como resultado de las diligencias preliminares, las autoridades encontraron que 99 personas se encontraban en situación migratoria irregular, debido al vencimiento de sus documentos, mientras que otras 90 tenían permisos próximos a caducar. Por su parte, quienes contaban con su situación en regla, regresaron a sus domicilios durante la madrugada de este 13 de noviembre.

PUEDES VER: Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

lr.pe

Extranjeros con requisitoria y orden de captura

Debido a la magnitud del operativo, los intervenidos fueron trasladados en vehículos oficiales e incluso en unidades particulares. Algunos de los ciudadanos extranjeros fueron puestos en los exteriores del cuartel, mientras otros permanecieron esposados y custodiados en la tolva de patrulleros, a la espera de su turno para concluir los trámites correspondientes con las autoridades,

La extensa intervención generó que diversos grupos muestren su preocupación por supuestas detenciones indebidas y expresen quejas de tener los papeles en regla. No obstante, los efectivos policiales realizaron la revisión de los documentos de manera meticulosa para evitar arbitrariedades.

La Superintendencia Nacional de Migraciones evaluó a cada extranjero. Foto: PCM.

La Superintendencia Nacional de Migraciones evaluó a cada extranjero. Foto: PCM.

Luego del operativo, la página web del Ministerio del Interior (Mininter) identificó a cuatro extranjeros con requisitorias, de los cuales tres contaban con orden de captura a nivel nacional y uno con requisitoria internacional. Según indicaron las autoridades, los casos de irregularidad podrían derivar en procedimientos de expulsión, conforme a la normativa migratoria vigente.

“Venimos realizando estos operativos desde hace varias semanas y los vamos a continuar de manera permanente. No hay espacio para la irregularidad. El objetivo es identificar plenamente, verificar la situación migratoria y aplicar la ley”, sostuvo el titular del Interior, Vicente Tiburcio para Exitosa.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, resaltó la importancia de tomar decisiones ajustadas a la dimensión del desafío de la inseguridad ciudadana, mientras el presidente aclaró que todas las acciones se desarrollaron bajo el respeto del marco ley vigente y a los derechos de los intervenidos.

