Sociedad

Piura: delincuentes roban más de S/ 20.000 en equipos y accesorios de tienda La Curacao

Dos semanas atrás, desconocidos irrumpieron a pocos metros de una tienda Claro y actuaron bajo la misma modalidad. Los agraviados presumen que se trata de la misma banda.

Trabajadores notaron el robo cuando ingresaron a trabajar. Foto: difusión.
Un nuevo robo ocurrió en pleno centro del distrito de Sullana, región Piura. La madrugada de este sábado 13 de diciembre, desconocidos irrumpieron en la tienda La Curacao y sustrajeron varios equipos y accesorios valorizados en más de S/20.000.

Según el acta policial, fueron los trabajadores quienes se percataron del hecho cuando llegaron a iniciar su jornada laboral. Ellos encontraron una de las puertas forzadas y, al ingresar, detectaron la ausencia de varios productos de alto costo.

La Policía llegó hasta el local, ubicado en la intersección de las calles Sucre y Lima, e iniciaron las diligencias del caso.

Repiten modus operandi

Lo que más llamó la atención de los agraviados es que, casi dos semanas atrás, delincuentes incursionaron en el local de la tienda Claro, ubicada a menos de una cuadra de La Curacao.

En aquella fecha, los malhechores robaron equipos celulares y accesorios, como cargadores y audífonos, y dos televisores; todo valorizado en más de S/25.000.

Afectados exigen investigación

En esa línea, los afectados de ambos hechos consideran que se trata de la misma banda delincuencial acechando los negocios de la zona. Ante ello, piden a la Policía que se investigue a fondo para dar con el paradero de los delincuentes y evitar que más empresarios resulten afectados.

Por su parte, los pobladores han expresado su indignación ante los continuos robos y asaltos en pleno centro de la ciudad. "Los delincuentes actúan con total impunidad y las autoridades brillan por su ausencia, ni siquiera hay cámaras de seguridad para seguirles los pasos", manifestó un morador de la zona a La República.

