Sociedad

Manuel Balladares asume como nuevo jefe de Migraciones designado por el Gobierno de José Jerí

La designación se da tras la renuncia de Armando García, quien, según los gremios de transportistas en su reunión con el Ejecutivo, no demostró una gestión eficiente en el control de ingreso de migrantes.

Nuevo superintendente asume Migraciones en medio de tensiones en la frontera Perú-Chile.
Nuevo superintendente asume Migraciones en medio de tensiones en la frontera Perú-Chile. | Tribunal Constitucional/Derecho USMP | Composición La República

El Poder Ejecutivo designó este sábado 6 de diciembre a Manuel Alberto Balladares Ramírez como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), mediante la Resolución Suprema N. º 360-2025-IN, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma lleva la firma del presidente José Jerí y está respaldada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo. 

En la misma edición oficial se aceptó la renuncia de quien hasta hoy dirigía Migraciones, Armando Benjamín García Chunga, y se le agradeció por los servicios prestados. Es preciso mencionar que la nueva designación se da luego de los días de tensión vividos en la frontera de Perú y Chile, con cientos de migrantes que planeaban su ingreso a territorio nacional.

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Designación fue oficializada en El Peruano. Foto: El Peruano

Designación fue oficializada en El Peruano. Foto: El Peruano

Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

¿Quién es Manuel Balladares Ramírez?

Balladares Ramírez no es nuevo en la función pública. Es profesor universitario y ha desempeñado cargos importantes en diversas instituciones del Estado. Fue vocal del Consejo de Minería, magistrado de la sociedad civil ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial y, más recientemente, superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). 

En los últimos días, dirigentes del gremio de transportistas sostuvieron una reunión con el ministro del Interior, en la que exigieron la destitución de Armando García. Según señalaron, su administración habría facilitado el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes criminales, situación que, a su juicio, disparó los casos de extorsión en el país.

Su nombramiento ocurre en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos migratorios: aumento de flujos de migrantes, necesidad de reforzar controles en las fronteras y garantizar un funcionamiento ordenado del sistema migratorio.

