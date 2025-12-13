HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

INPE confirmó suceso e indicó que el recluso se encuentra estabilizado, van der Sloot cumple una condena de 28 años tras asesinar a joven peruana en el 2012.

INPE confirma estado de salud de feminicida.
INPE confirma estado de salud de feminicida.

El feminicida Joran Van Der Sloot, recluido en el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna, fue hallado con un cuadro grave de salud al interior de su celda a las 9:50 a.m. cuando servían el desayuno este sábado 13 de diciembre.

Personal del Instituto Penitenciario (INPE) auxiliaron de inmediato al reo tras encontrarlo cerca de una tira de colcha. Van Der Sloot cumple una condena de 28 años por el delito de feminicidio en agravio de Stephany Flores, una joven peruana que fue asesinada en el 2012 por el ciudadano holandés.

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

lr.pe

INPE confirma caso

Horas después del hecho, el INPE confirmó suceso y señaló que el estado de salud del interno extranjero es estable. Además, precisó que el evento ocurrió en el pabellón 1 del centro penitenciario. De acuerdo con el comunicado, el feminicida utilizó una tira de colcha improvisada.

Al cierre de la nota, a institución detalló que los agentes continúan redoblando esfuerzos por la seguridad interna de los penales.

Celulares robados en el Perú superan los 1.3 millones y solo el 7.2% se recuperaron en 2025, según Osiptel

lr.pe

¿Quién es Joran van der Sloot?

Joran van der Sloot es un ciudadano holandés que lleva cerca de 20 años en prisión tras asesinar a Stephany Flores en un hotel en Miraflores en el 2012. Tras el homicidio, el extranjero fugó a Chile, pero tras evidencias irrefutables fue detenido y extraditado al Perú. Tras reconocer su responsabilidad en el crimen fue sentenciado a 28 años de prisión.

El recluso también fue sentenciado por el tribunal de Estados Unidos a 20 años de prisión luego de admitir haber asesinado Natalee Holloway, una joven de 18 años, en Aruba. El caso cobró notoriedad internacional desde el 2005.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Dictan 30 años de prisión para Joshua Huamán, feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia: deberá pagar S/250.000 de reparación civil

Dictan 30 años de prisión para Joshua Huamán, feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia: deberá pagar S/250.000 de reparación civil

Pareja admite responsabilidad en el feminicidio de joven madre de 26 años reportada como desaparecida en Junín

Pareja admite responsabilidad en el feminicidio de joven madre de 26 años reportada como desaparecida en Junín

Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

Madre del payasito 'Tuki Tuki' denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Dictan 30 años de prisión para Joshua Huamán, feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia: deberá pagar S/250.000 de reparación civil

Dictan 30 años de prisión para Joshua Huamán, feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia: deberá pagar S/250.000 de reparación civil

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

