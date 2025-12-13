El feminicida Joran Van Der Sloot, recluido en el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna, fue hallado con un cuadro grave de salud al interior de su celda a las 9:50 a.m. cuando servían el desayuno este sábado 13 de diciembre.

Personal del Instituto Penitenciario (INPE) auxiliaron de inmediato al reo tras encontrarlo cerca de una tira de colcha. Van Der Sloot cumple una condena de 28 años por el delito de feminicidio en agravio de Stephany Flores, una joven peruana que fue asesinada en el 2012 por el ciudadano holandés.

INPE confirma caso

Horas después del hecho, el INPE confirmó suceso y señaló que el estado de salud del interno extranjero es estable. Además, precisó que el evento ocurrió en el pabellón 1 del centro penitenciario. De acuerdo con el comunicado, el feminicida utilizó una tira de colcha improvisada.

Al cierre de la nota, a institución detalló que los agentes continúan redoblando esfuerzos por la seguridad interna de los penales.

¿Quién es Joran van der Sloot?

Joran van der Sloot es un ciudadano holandés que lleva cerca de 20 años en prisión tras asesinar a Stephany Flores en un hotel en Miraflores en el 2012. Tras el homicidio, el extranjero fugó a Chile, pero tras evidencias irrefutables fue detenido y extraditado al Perú. Tras reconocer su responsabilidad en el crimen fue sentenciado a 28 años de prisión.

El recluso también fue sentenciado por el tribunal de Estados Unidos a 20 años de prisión luego de admitir haber asesinado Natalee Holloway, una joven de 18 años, en Aruba. El caso cobró notoriedad internacional desde el 2005.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.



