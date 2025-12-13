Decomisan casi 5 toneladas de pirotécnicos en VMT: estaban listos para venderse por Navidad y Año Nuevo

Como parte del plan ‘Navidad Segura’, cerca de 5 toneladas de productos pirotécnicos que estaban almacenados de manera ilegal fueron incautados en Villa María del Triunfo (VMT) por agentes de la Sucamec y efectivos de la Dirección de Robo de Vehículos (Dirove) de la Policía Nacional.

Este duro golpe se ejecutó en la avenida Ramiro Merino, en VMT, donde los efectivos policiales intervinieron una licorería que era utilizada como un importante centro de acopio de pirotécnicos. Personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ya tenía conocimiento de la irregular situación, por lo que dieron aviso a la PNP.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

De esta manera, en el citado local se decomisaron 250 cajas de artefactos pirotécnicos, en su mayoría de procedencia importada, cuyo peso total se estima en cerca de 5 toneladas. El material de tipo 'bazuca', que se encontraba escondido entre los productos etílicos, posee un valor aproximado de 200.000 soles.

Durante la intervención, se detuvo a una persona que se hallaba a cargo del almacenamiento ilegal, la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes por el presunto delito de peligro común.

Este tipo de depósitos clandestinos representa un alto riesgo de incendios y explosiones para los vecinos de la zona, advirtieron agentes de la Sucamec y bomberos consultados.

"Se ha incautado una cantidad inmensa de pirotécnicos, entre ellos artefactos conocidos como 'bazucas', que son sumamente peligrosos y requieren permisos especiales no solo para su manipulación, sino también para su traslado y almacenamiento”, respondió el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien supervisó el operativo.

Álvarez precisó que las investigaciones continuarán para identificar a todas las personas involucradas, incluida la que arrendó el inmueble y la empresa que realizó la importación y distribución irregular del material.

“Estas bandas buscan reducir costos para competir de manera desleal frente a las empresas formales. No es aceptable abaratar poniendo en riesgo la vida de las personas”, añadió.

El Ministerio del Interior informó que la Policía y la Sucamec seguirán intensificando los operativos a nivel nacional para combatir el comercio ilícito de estos productos y garantizar una navidad segura para toda la población.

Multas en diferentes distritos

Hay que indicar que diversos municipios ya imponen multas por el uso o la venta de pirotécnicos por las fiestas de fin de año. En Jesús María. Pueblo Libre y Surco se castiga con hasta 5.350 soles y en Miraflores hasta con más de 16.000 soles.