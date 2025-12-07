Ministerio del Interior: US$138 millones en compras bajo sospecha

Las contrataciones opacas se han evidenciado durante el mandato del presidente José Jerí y su ministro del Interior, Vicente Tiburcio. No han tomado medidas a favor de la transparencia. Foto: La Republica | PNP | OGAF | Ricardo Kanashiro Romero | Ronnie Matienzo Mendoza

Las contrataciones opacas se han evidenciado durante el mandato del presidente José Jerí y su ministro del Interior, Vicente Tiburcio. No han tomado medidas a favor de la transparencia. Foto: La Republica | PNP | OGAF | Ricardo Kanashiro Romero | Ronnie Matienzo Mendoza

El sábado cuatro de diciembre, la compra de 56 vehículos antidisturbios, una de las prioridades del gobierno del presidente José Jerí, fue postergada por décimo segunda vez. Así es, 12 veces desde que se inició el proceso, el viernes 10 de octubre de este año.

Y no es el único caso.

El jueves cuatro de diciembre, durante el mandato de Jerí, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), responsable de las contrataciones para la Policía Nacional, declaró nulo el procedimiento relacionado con la adquisición de 31,045 pistolas de 9x19mm.

En este caso la operación arrancó el lunes siete de octubre, pero la declaración de buena pro fue postergada ocho veces, y al final ha quedado en nada.

De igual manera, la provisión de 56 vehículos blindados multipropósito 4x4, cuya contratación comenzó el sábado 18 de octubre, también se postergó en siete ocasiones. Algunas versiones señalan que la OGAF ya contrató a la empresa israelí Plasan Sasa. Pero no consta en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado (SEACE), como corresponde.

El viernes diez de octubre de este año, la OGAF procedió a convocar a las empresas interesadas en ofertar un avión de transporte de personal policial. Luego de haber aplazado la buena pro, el viernes 31 de octubre la OGAF resolvió aceptar y contratar la propuesta de la compañía Aero Express FZE, el modelo AN-74.

Como ha informado La República, al Ministerio del Interior no le importó que la empresa que ha ganado el contrato, Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, no es fabricante del modelo ucraniano de Antonov AN-74. El embajador ucraniano en el Perú, Yuriy Polyukhovych, dijo a este periódico que quienes manejan Aero Express -la compañía que ganó el contrato- son ciudadanos rusos, es decir, los invasores de Ucrania. Parece que en el Ministerio del Interior no se han enterado de la guerra de los rusos contra los ucranianos.

Cortados por la misma tijera

Sin embargo, el viernes 31 de octubre, pese a la negativa de la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL), que rechazó el AN-74 propuesto por no cumplir con las especificaciones técnicas, y a una auditoría de la Contraloría que cuestionó la transparencia del proceso, la OGAF concedió el contrato a la empresa de fachada rusa, Aero Express FZE.

Algo similar ocurrió con la compra de los 3,164 chalecos antibalas. La policía desestimó la propuesta de la compañía mexicana Armor Life Lab porque no encajaba con las bases técnicas, pero la OGAF igual la contrató.

Hacía mucho tiempo que no se veía esta forma de contrataciones contra la voluntad del usuario.

Fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que las deficiencias se originaron durante el mandato de la expresidenta Dina Boluarte, pero lo cierto es que estamos hablando de decisiones adoptadas por el gobierno del mandatario José Jerí y en la gestión del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Si hay una característica común entre los cinco procesos de contratación de la OGAF del Ministerio del Interior, es que en todos se registraron denuncias de empresas extranjeras que alegaron favoritismo, modificaciones de las bases y otras acciones con la intención de beneficiar a uno de los postulantes.

La República ha informado sobre estos hechos irregulares, en particular en los casos de la adquisición de los chalecos antibalas, el avión de transporte, los vehículos blindados 4x4 y las pistolas 9x19mm. Si bien los incidentes se identificaron en el régimen de Dina Boluarte, bajo la influencia del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el gobierno de José Jerí nada ha cambiado.

El punto de origen

Todo comenzó con la Resolución N° 149-2025-IN-SG, del viernes 15 de agosto de este año, expedido por el Ministerio del Interior, con el que se autoriza a la OGAF ha efectuar compras directas. Es decir, se dejan de lado las licitaciones y los contratos de gobierno a gobierno, por una modalidad selectiva a dedo. Permitiendo a la OGAF a contratar incluso contra la opinión de los usuarios de la Policía Nacional. En lugar de reformar esta disposición perversa, el gobierno de Jerí la mantiene. ¿Resultado? La existencia de indicios de presunta corrupción.

En efecto, por ejemplo, la Contraloría advirtió que la OGAF del Ministerio del Interior favoreció a la empresa Armor Life Lab, en la compra de chalecos antibalas, y a Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, en la adquisición de un Antonov AN-74. Y no pasó nada.

Los adquisiciones bajo sospecha son los siguientes:

Un avión AN-74 por US$63,9 millones.

43 vehículos antidisturbios por US$26 millones.

56 Blindados 4x4 por US$24 millones.

31,045 pistolas 9x19 por US$US$22 millones.

3,164chalecos antibalas por US$2 millones.

Esto da un total de US$137,9 millones. Virtualmente, US$138 millones.

Los representantes de las empresas extranjeras que han participado en estos cinco procesos de contratación presentaron denuncias documentadas que evidencia que los funcionarios de la OGAF manipularon las bases técnicas para que encajaran con las ofertas de determinadas compañías.

Sucedió en el caso de los chalecos antibalas.

También en el proceso de las pistolas 9x19mm.

En la convocatoria de los vehículos 4x4 blindados.

Además, en el procedimiento para la compra del avión de transporte.

Incluso estos hechos motivaron la renuncia de varios titulares del OGAF.

El sábado 18 de octubre, el Ministerio del Interior aceptó la renuncia del jefe de la OGAF -nombrado en el gobierno de Boluarte-, Ricardo Kanashiro Romero, después que este le dio la buena pro a la empresa mexicana Armor Life Lab por la venta de 3,164 chalecos antibalas.

La dimisión de Kanashiro ocurrió poco después que el lunes ocho de septiembre de este año le dio la buena pro a Armor Life Lab. Por coincidencia, el sábado 27 de septiembre Kanashiro y su esposa viajaron de paseo a México, sede de Armor Life Lab. Regresaron el cuatro de octubre y el ocho del mismo mes, Kanashiro firmó contrato con la compañía Azteca. El sábado 18 de octubre presentó su carta de renuncia.

El sábado 25 de octubre, el Ministerio del Interior nombró a Ronnie Matienzo Mendoza como jefe la OGAF, en reemplazo de Ricardo Kanashiro, en el gobierno del presidente Jerí.

Matienzo hizo algo parecido a su predecesor.

El viernes 31 de octubre Matienzo concedió la buena pro a la empresa de fachada rusa Aero Expres FZE para la venta de un avión Antonov AN-74, pese a la ola de impugnaciones y cuestionamientos, incluyendo la Policía Nacional y la Contraloría.

El viernes siete de noviembre también le dio la buena pro a la compañía Plasan por 56 vehículos 4x4 por US$24millones, un proceso también denunciado por irregularidades. Los competidores reportaron que las bases técnicas fueron modificadas en beneficio de Plasan, como sucedió en el caso de las pistolas, que se pretendió favorecer a la estadounidense SIG Sauer. Por esta razón, el proceso fue anulado.

El sábado 15 de noviembre, convenientemente, Ronnie Matienzo renunció a la OGAF.

La conducta permisiva del gobierno de Jerí frente a estos graves hechos, lo asemeja a su predecesora Dina Boluarte. Por algo será.