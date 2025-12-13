HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?
Sociedad

Asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad: cámaras grabaron momento del crimen

El medio Sol TV reveló el video del asesinato del periodista Fernando Núñez, ocurrido el 6 de diciembre en la carretera Panamericana Norte, en La Libertad. El comunicador fue atacado a quemarropa mientras regresaba de una cobertura.

En una nueva prueba sobre el asesinato del periodista Fernando Núñez (45), el medio local Sol TV publicó el video captado por cámaras de seguridad donde se ve los últimos minutos de vida del comunicador, cuando circulaba a bordo de una moto lineal junto a su hermano por la carretera Panamericana Norte, en la localidad conocida como La Barranca, en la provincia de Pacasmayo, La Libertad. Ambos regresaban a Guadalupe tras una cobertura periodística.

En el registro se observa cómo se aproxima otra motocicleta hacia el director del medio local Kamila Noticias. El acompañante del conductor apunta hacia el periodista y dispara a quemarropa, ocasionando que este caiga a la vía. El violento ataque acabó con la vida de Núñez y dejó a su hermano gravemente herido, quien fue trasladado de emergencia a un centro de salud.  

Instituciones nacionales y extranjeras condenan el ataque

Las imágenes, difundidas en las últimas horas, generaron indignación y renovados pedidos de justicia, mientras la Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

“Condeno el asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara en Perú y pido una investigación transparente para asegurar que los autores sean llevados ante la justicia. No debe tolerarse la impunidad por esos delitos, ya que los ataques contra periodistas tienen un efecto paralizante para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad”, se pronunció el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany.

A través de un comunicado, la Federación de Periodistas de La Libertad también condenó el asesinato y calificó el hecho como una amenaza contra la libertad de prensa en el país. En ese sentido, exhortó a las autoridades a implementar las medidas necesarias para identificar y sancionar a los culpables del crimen. Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) exigió a las autoridades policiales y fiscales una investigación minuciosa.

Familia no descarta asesinato por su trabajo

Aunque de momento se desconocen los responsables del asesinato y los motivos detrás del ataque, una compañera de trabajo de Núñez no descartó que haya sido por su esfuerzo por llegar a la verdad. Por otro lado, su cuñada sostuvo que lo silenciaron por el trabajo social que realizaba.

“Las veces que hemos hablado con él, lo hemos sentido con preocupación. Los demás colegas también le decían que bajemos un poquito las revoluciones, porque acá la gente es mala, pero era tan transparente que no medía eso”, expresó la colega del comunicador ante Latina Noticias.

