Reporteros sin fronteras condena asesinato de periodista en La Libertad y exige acciones al Gobierno

El asesinato del periodista Fernando Núñez, tras una emboscada en la Libertad, generó la indignación no solo del gremio periodístico de nuestro país, sino que organismos internacionales como Reporteros sin fronteras condenen el atentado y exijan a las autoridades identificar a los reponsables materiales e intelectuales del crimen.

El director de RSF en América Latina, Artur Romeu, consideró que se trató de una ataque dirigido y que, lamentablemente, no es un hecho aislado. Para ello recordó que solo en este año fueron asesinados otros dos periodistas, lo que nos coloca en una situación "absolutamente inédita en el país".

"Exigimos al presidente José Jerí y a su gobierno que envíen una señal clara e inequívoca de que la violencia contra la prensa no será tolerada. También llamamos al Ministerio Público a garantizar una investigación rápida, rigurosa y transparente, que considere el trabajo periodístico de la víctima como un posible móvil y permita identificar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales", señaló.

Además, Reporteros sin fronteras remarca que los tres asesinatos perpetrados este 2025 contra periodistas, ocurren en un contexto de deterioro de la libertad de prensa: Perú ha retrocedido 53 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa desde 2022.

"En el norte del país en particular, el empeoramiento de las condiciones de seguridad, combinado con la expansión del crimen organizado, expone a los periodistas que cubren criminalidad, corrupción y abusos de poder a amenazas constantes, en un contexto de impunidad persistente", sostienen.