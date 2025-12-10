HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

Las víctimas, identificadas como Carmen Luz, Alicia y Gladys Ferrer Salaverry, murieron en el acto a causa de la magnitud del choque en Barranca. Los ocupantes del otro vehículo sufrieron algunas fracturas.

Tres hermanas perdieron la vida luego de que su camioneta chocara contra otro auto en la Panamericana Norte.
Tres hermanas perdieron la vida luego de que su camioneta chocara contra otro auto en la Panamericana Norte. | Andina

Tres hermanas fallecieron al viajar en su camioneta, la cual impactó contra otro auto en el kilómetro 203 de la Panamericana Norte, tramo Pativilca-Paramonga en la provincia de Barranca, Lima. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban las víctimas se dirigía de norte a sur. El automóvil era conducido por el hermano de las fallecidas, Mario Estuardo Ferrer (68), y el choque se produjo luego de que, al parecer, el otro vehículo girara intempestivamente con dirección a Vista Alegre.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen Luz Ferrer Salaverry (70), Alicia Ferrer Salaverry (56) y Gladys Elena Ferrer Salaverry (58). El hermano solo presentó contusiones leves tras el choque y fue trasladado a un hospital cercano. A pesar de que los transportistas descendieron de inmediato para auxiliar a las personas heridas, las tres mujeres fallecieron en el acto debido a la magnitud del impacto. Denuncian que esa zona cuenta con poca iluminación y señalización, por lo que provoca que ocurran graves accidentes.

PNP y Ministerio Público investigan causas del accidente en Barranca

La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público (MP) y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al lugar del accidente, ocurrido el 8 de diciembre a las 8:00 p.m., para atender a los heridos y levantar los cuerpos, que fueron trasladados en la madrugada del 9 de diciembre al hospital y a la morgue de Barranca. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las causas del siniestro.

Asimismo, el conductor del otro vehículo fue trasladado a la comisaría de Barranca para rendir su declaración sobre lo ocurrido, así como para recibir atención médica, ya que él y sus acompañantes presentaban algunas fracturas. Las autoridades no descartan un posible exceso de velocidad o una maniobra inadecuada.

