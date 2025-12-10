Tres hermanas perdieron la vida luego de que su camioneta chocara contra otro auto en la Panamericana Norte. | Andina

Tres hermanas perdieron la vida luego de que su camioneta chocara contra otro auto en la Panamericana Norte. | Andina

Tres hermanas fallecieron al viajar en su camioneta, la cual impactó contra otro auto en el kilómetro 203 de la Panamericana Norte, tramo Pativilca-Paramonga en la provincia de Barranca, Lima. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban las víctimas se dirigía de norte a sur. El automóvil era conducido por el hermano de las fallecidas, Mario Estuardo Ferrer (68), y el choque se produjo luego de que, al parecer, el otro vehículo girara intempestivamente con dirección a Vista Alegre.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen Luz Ferrer Salaverry (70), Alicia Ferrer Salaverry (56) y Gladys Elena Ferrer Salaverry (58). El hermano solo presentó contusiones leves tras el choque y fue trasladado a un hospital cercano. A pesar de que los transportistas descendieron de inmediato para auxiliar a las personas heridas, las tres mujeres fallecieron en el acto debido a la magnitud del impacto. Denuncian que esa zona cuenta con poca iluminación y señalización, por lo que provoca que ocurran graves accidentes.

PNP y Ministerio Público investigan causas del accidente en Barranca

La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público (MP) y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al lugar del accidente, ocurrido el 8 de diciembre a las 8:00 p.m., para atender a los heridos y levantar los cuerpos, que fueron trasladados en la madrugada del 9 de diciembre al hospital y a la morgue de Barranca. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las causas del siniestro.

Asimismo, el conductor del otro vehículo fue trasladado a la comisaría de Barranca para rendir su declaración sobre lo ocurrido, así como para recibir atención médica, ya que él y sus acompañantes presentaban algunas fracturas. Las autoridades no descartan un posible exceso de velocidad o una maniobra inadecuada.

