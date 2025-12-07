HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Quién era Fernando Núñez Guevara, periodista de Kamila TV asesinado en La Libertad?

La Asociación Nacional de Periodistas condenó el asesinato a Fernando Núñez Guevara y exigió justicia. Hasta el momento, la Policía y el Ministerio Público no han confirmado la captura de responsables ni el móvil del crimen.

El periodista, Fernando Núñez Guevara, fue asesinado en la provincia de Pacasmayo, La Libertad tras cubrir una comisión periodística.
El periodista, Fernando Núñez Guevara, fue asesinado en la provincia de Pacasmayo, La Libertad tras cubrir una comisión periodística. | Composición LR

Fernando Núñez Guevara, periodista de Kamila TV, fue asesinado el último viernes tras ser interceptado por sujetos armados que le dispararon en tres ocasiones en la Panamericana Norte, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, mientras viajaba en una motocicleta junto a su hermano, David Núñez.

El comunicador falleció en el acto, mientras que su hermano fue trasladado al Hospital Tomás Lafora, donde permanece en estado crítico, según señaló la secretaria de Organización de la ANP Chepén, Patricia Cotrina Quiroz.

El ataque generó profunda indignación en la comunidad y entre sus colegas. De inmediato, organizaciones gremiales y medios locales exigieron justicia. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un móvil claro del crimen ni se ha informado sobre la captura de los responsables.

¿Quién era Fernando Núñez Guevara, periodista de Kamila TV?

Fernando Núñez Guevara fue periodista, abogado y secretario de Actas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), filial Chepén. Estudió Derecho Corporativo en la Universidad Telesup y se desempeñaba como director de Kamila TV, portal que informaba sobre sucesos, denuncias y noticias de interés ciudadano en los distritos de Pacasmayo, Guadalupe, Chepén y otras zonas de la región La Libertad.

También se informó que participaba activamente en actividades culturales, pues era gerente de una orquesta local llamada Son D’Núñez, antes conocida como “Orquesta La Nano Band”.

Su labor periodística se destacaba por dar voz a realidades locales muchas veces invisibilizadas, como denuncias, sucesos y problemáticas sociales, además de la cobertura de hechos en distritos alejados. Para muchas personas de Pacasmayo, Guadalupe y zonas aledañas, era una fuente constante de información y apoyo.

Pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas por muerte de Fernando Núñez Guevara

Tras el fallecimiento de Fernando Núñez Guevara, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú lamentó su muerte a través de un comunicado y envió sus condolencias a los familiares. “Su partida nos llena de profundo pesar”, señalaron.

En el mensaje, lamentaron la pérdida de Núñez. Foto: Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Foto: Asociación Nacional de Periodistas del Perú

