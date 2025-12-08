HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a hombre en el mercado La Hermelinda a plena luz del día en Trujillo

Luis Miguel Chávez Vásquez, un empresario de 41 años, fue asesinado a balazos en el mercado La Hermelinda mientras se encontraba en un puesto de cebollas y piñas.

Hombre es asesinado de varios disparos dentro del mercado La Hermelinda en Trujillo. Foto: Yolanda Goicoche/ La República.
Hombre es asesinado de varios disparos dentro del mercado La Hermelinda en Trujillo. Foto: Yolanda Goicoche/ La República.

Un hombre identificado como Luis Miguel Chávez Vásquez, de 41 años, presunto empresario dedicado a la venta de pizzas en el distrito de Florencia de Mora, fue asesinado de varios disparos alrededor de las 11:30 a. m. en el mercado La Hermelinda, en Trujillo, en la región La Libertad.

Según comerciantes de la zona, el atacante llegó caminando hasta el puesto de piñas y cebollas donde se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, le disparó directamente antes de huir rápidamente. Testigos señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos.

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Testigos y comerciantes exigen mayor seguridad

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. No obstante, fuentes policiales informaron que una de las hipótesis iniciales apunta a un posible trasfondo pasional, sin descartar otras líneas de investigación.

Chávez Vásquez era conocido por administrar un puesto de pizzas ubicado cerca de la plaza de Armas de Florencia de Mora. Su muerte ha generado temor entre los comerciantes del mercado, quienes afirman que este no es un hecho aislado y demandan mayor resguardo policial dentro y fuera del centro de abastos.

Al lugar acudieron representantes de la Fiscalía, el Médico Legista y agentes de la División de Investigación Criminal para iniciar las diligencias correspondientes.

