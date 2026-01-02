HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Estas son las regiones del Perú menos expuestas ante un sismo y las que enfrentan mayor riesgo, según IGP

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advierte que los sismos continuarán debido a la interacción de las placas tectónicas. Las construcciones y el suelo influyen en el riesgo sísmico.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, advirtió que la zona costera del país es la más expuesta ante la eventual ocurrencia de un fuerte movimiento sísmico.
El presidente del IGP, Hernando Tavera, advirtió que la zona costera del país es la más expuesta ante la eventual ocurrencia de un fuerte movimiento sísmico. | Melisa Merino Montoya | Composición LR

El Perú continuará experimentando sismos de manera permanente debido a su ubicación geográfica y a la constante interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, advirtió el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. Según explicó, no existen “temblores” o “terremotos” como categorías científicas, sino sismos que pueden generar distintos niveles de sacudimiento del suelo, desde leves hasta severos, siendo estos últimos los que pueden ocasionar daños estructurales.

El especialista precisó que el riesgo sísmico en zonas urbanas no depende únicamente de la magnitud del movimiento telúrico, sino de factores clave como la calidad de las construcciones, el tipo de suelo y la morfología del terreno donde se edifican las viviendas. Bajo este enfoque, señaló que gran parte de las ciudades del país presentan un nivel de riesgo importante.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

lr.pe

¿Cuáles son las regiones más expuestas ante un sismo en Perú, según IGP?

Tavera indicó que la mayor frecuencia de sismos se registra frente a la zona costera del país, lo que convierte a las diez regiones del litoral en las más expuestas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima (y Callao), Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La costa peruana se encuentra sobre el límite donde la placa de Nazca se introduce (subduce) bajo la placa Sudamericana. Este proceso genera una enorme acumulación de energía que, al liberarse, produce terremotos de gran magnitud.

Muchos sismos se originan frente a la costa, en el fondo marino, a poca profundidad. Esto provoca que las ondas sísmicas lleguen con mayor fuerza a las zonas urbanas del litoral. Ante la preocupación ciudadana por un eventual sismo de gran magnitud, especialmente en Lima, el titular del IGP remarcó que vivir en un país sísmico implica aceptar que estos eventos seguirán ocurriendo. “Lo más extraño sería que no haya sismos”, sostuvo, al tiempo que enfatizó la importancia de la cultura de prevención.

Regiones del Perú más expuestas a un movimiento sísmico. Foto: Difusión

Regiones del Perú más expuestas a un movimiento sísmico. Foto: Difusión

Explicó que la condición sísmica del Perú está directamente relacionada con la presencia de la cordillera de los Andes, formada por la deformación continua del continente producto del choque de placas tectónicas. “Hemos tenido sismos, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo por siempre”, concluyó, reiterando que la prevención y la adecuada construcción son las principales herramientas para reducir el riesgo.

PUEDES VER: Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

lr.pe

¿Cuáles son las regiones menos expuestas ante un sismo en Perú, según IGP?

En contraste, las regiones del interior, especialmente la selva, presentan menor actividad sísmica debido a su lejanía del contacto directo entre placas tectónicas. Estas regiones incluyen: Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios.

Por otra parte, el experto instó a la población a revisar con qué materiales fueron construidas sus viviendas o edificios, informarse sobre el tipo de suelo donde se asientan y evaluar la distribución de los ambientes para facilitar una evacuación rápida o una ubicación segura durante un movimiento sísmico. Asimismo, recomendó realizar simulacros familiares periódicos, incluso dedicando solo algunos minutos durante los fines de semana.

Respecto a la posibilidad de predecir un sismo, Tavera aclaró que actualmente no existe tecnología capaz de anticiparlos. Sin embargo, destacó que sí funcionan sistemas de alerta temprana, como el de México, que permiten advertir a la población segundos después de ocurrido un sismo, antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas. En el caso peruano, señaló que se viene desarrollando un sistema similar, cuyo avance ya es visible con la instalación de bocinas en algunas áreas urbanas.

Existen 1062 zonas críticas en el Perú por peligros geológicos, según Ingemmet

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en el Perú se han identificado 1.062 zonas críticas expuestas a peligros geológicos como deslizamientos, inundaciones y huaicos. La entidad estima que 248.315 personas y 61.136 viviendas se encuentran en riesgo. Las áreas vulnerables se concentran en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, donde estos eventos representan una amenaza recurrente para la población y la infraestructura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en Huaral: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Lima, según IGP

Temblor en Huaral: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS
Temblor HOY, 24 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 24 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Chiclayo: sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque, según el IGP

Temblor en Chiclayo: sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque, según el IGP

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

LEER MÁS
Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

LEER MÁS
Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025