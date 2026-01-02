El presidente del IGP, Hernando Tavera, advirtió que la zona costera del país es la más expuesta ante la eventual ocurrencia de un fuerte movimiento sísmico. | Melisa Merino Montoya | Composición LR

El Perú continuará experimentando sismos de manera permanente debido a su ubicación geográfica y a la constante interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, advirtió el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. Según explicó, no existen “temblores” o “terremotos” como categorías científicas, sino sismos que pueden generar distintos niveles de sacudimiento del suelo, desde leves hasta severos, siendo estos últimos los que pueden ocasionar daños estructurales.

El especialista precisó que el riesgo sísmico en zonas urbanas no depende únicamente de la magnitud del movimiento telúrico, sino de factores clave como la calidad de las construcciones, el tipo de suelo y la morfología del terreno donde se edifican las viviendas. Bajo este enfoque, señaló que gran parte de las ciudades del país presentan un nivel de riesgo importante.

¿Cuáles son las regiones más expuestas ante un sismo en Perú, según IGP?

Tavera indicó que la mayor frecuencia de sismos se registra frente a la zona costera del país, lo que convierte a las diez regiones del litoral en las más expuestas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima (y Callao), Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La costa peruana se encuentra sobre el límite donde la placa de Nazca se introduce (subduce) bajo la placa Sudamericana. Este proceso genera una enorme acumulación de energía que, al liberarse, produce terremotos de gran magnitud.

Muchos sismos se originan frente a la costa, en el fondo marino, a poca profundidad. Esto provoca que las ondas sísmicas lleguen con mayor fuerza a las zonas urbanas del litoral. Ante la preocupación ciudadana por un eventual sismo de gran magnitud, especialmente en Lima, el titular del IGP remarcó que vivir en un país sísmico implica aceptar que estos eventos seguirán ocurriendo. “Lo más extraño sería que no haya sismos”, sostuvo, al tiempo que enfatizó la importancia de la cultura de prevención.

Explicó que la condición sísmica del Perú está directamente relacionada con la presencia de la cordillera de los Andes, formada por la deformación continua del continente producto del choque de placas tectónicas. “Hemos tenido sismos, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo por siempre”, concluyó, reiterando que la prevención y la adecuada construcción son las principales herramientas para reducir el riesgo.

¿Cuáles son las regiones menos expuestas ante un sismo en Perú, según IGP?

En contraste, las regiones del interior, especialmente la selva, presentan menor actividad sísmica debido a su lejanía del contacto directo entre placas tectónicas. Estas regiones incluyen: Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios.

Por otra parte, el experto instó a la población a revisar con qué materiales fueron construidas sus viviendas o edificios, informarse sobre el tipo de suelo donde se asientan y evaluar la distribución de los ambientes para facilitar una evacuación rápida o una ubicación segura durante un movimiento sísmico. Asimismo, recomendó realizar simulacros familiares periódicos, incluso dedicando solo algunos minutos durante los fines de semana.

Respecto a la posibilidad de predecir un sismo, Tavera aclaró que actualmente no existe tecnología capaz de anticiparlos. Sin embargo, destacó que sí funcionan sistemas de alerta temprana, como el de México, que permiten advertir a la población segundos después de ocurrido un sismo, antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas. En el caso peruano, señaló que se viene desarrollando un sistema similar, cuyo avance ya es visible con la instalación de bocinas en algunas áreas urbanas.

Existen 1062 zonas críticas en el Perú por peligros geológicos, según Ingemmet

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en el Perú se han identificado 1.062 zonas críticas expuestas a peligros geológicos como deslizamientos, inundaciones y huaicos. La entidad estima que 248.315 personas y 61.136 viviendas se encuentran en riesgo. Las áreas vulnerables se concentran en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, donde estos eventos representan una amenaza recurrente para la población y la infraestructura.

