Policía investiga celular de periodista Fernando Núñez tras su asesinato

La Policía inició una investigación exhaustiva del teléfono celular del periodista Fernando Núñez Guevara, quien fue acribillado en la provincia de Pacasmayo, región de La Libertad, cuando se trasladaba junto a su hermano a su casa tras realizar una cobertura periodística.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el mayor PNP Robinson Leiva Bancayan, jefe de la Divincri de La Libertad, también se incauto el celular del hermano del hombre de prensa, David Núñez, para determinar si alguno de ellos había estado recibiendo amenazas.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Se han encontrado algunos celulares del periodista y su hermano, de los cuales se está extrayendo información. La región ha traído un software para investigar los equipos y, desde allí, verificaremos si existe alguna amenaza”, dijo a la prensa la autoridad policial.

Despliegan unidades de inteligencia para capturar a responsables

En esa línea, la Policía agregó que se desplegó una unidad de inteligencia e investigación de la PNP en las localidades de Guadalupe y Ciudad de Dios para identificar y detener a los responsables del crimen de Núñez Guevara.

Fernando Núñez venia investigando obras en Guadalupe y Ciudad de Dios

Por su parte, amigos y familiares de Fernando Núñez informaron a La República que el periodista había estado investigando diversas obras en el distrito de Guadalupe y en el centro poblado Ciudad de Dios, lo cual les hace sospechar que el ataque contra Fernando Núñez podría estar relacionado con esas investigaciones.

“Él (Fernando Núñez) estaba investigando algunas obras del alcalde de Guadalupe, como el estadio de Ciudad de Dios, la avenida Pérez y la construcción de unos pozos tubulares de agua en Guadalupe. Después, pasa que matan a mi hermano”, contó Joel Núñez, hermano de Fernando.