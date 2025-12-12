HOYSuscripcion LR Focus

Obrero sobrevive a lesión en la cabeza ocasionada por clavo en Loreto: pistola neumática se activó por accidente

El trabajador de 24 años, Abel Garcés Panduro, fue impactado por una pistola de clavos durante la instalación de estructuras metálicas. Médicos en Loreto lograron salvar su vida.

Un obrero de 24 años sobrevivió tras un accidente laboral en Loreto, donde un clavo se incrustó en su cráneo. Fue salvado tras una compleja cirugía en el Hospital Regional.
Un obrero de 24 años sobrevivió tras un accidente laboral en Loreto, donde un clavo se incrustó en su cráneo. Fue salvado tras una compleja cirugía en el Hospital Regional. | composición LR

Un obrero de 24 años sobrevivió milagrosamente luego de que un clavo impactase contra su cráneo durante un accidente laboral ocurrido en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. Abel Garcés Panduro fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Loreto, donde un equipo encabezado por el neurocirujano Rony Gómez Rodríguez logró salvarle la vida tras una compleja intervención.

El joven realizaba trabajos de instalación de estructuras metálicas cuando perdió el equilibrio debido a la inestabilidad de la escalera en la que se encontraba. En su intento por sostenerse, la pistola neumática de clavos que manipulaba se accionó accidentalmente y uno de los proyectiles penetró directamente en su cabeza, según informó Buenos Días Perú.

Accidente en Loreto pudo ser fatal

Los médicos explicaron que el clavo atravesó el hueso frontal y quedó alojado peligrosamente cerca del seno sagital superior, una vena cerebral cuya lesión suele ser mortal. El análisis tomográfico mostró que el proyectil se detuvo a escasos milímetros de esta estructura crítica.

La razón de este inesperado “golpe de suerte” estuvo en un detalle técnico: “El clavo estaba sostenido por el capuchón de protección de la herramienta, y eso fue decisivo. Evitó que avanzara y dañara estructuras vasculares que comprometen la vida”, señaló el neurocirujano Gómez Rodríguez ante cámaras.

Garcés Panduro confirmó que la escalera estaba floja al momento del hecho. “Yo hago cielo rasos y estructuras metálicas. La escalera estaba inestable, y cuando casi caigo, al tratar de sostenerme, me disparé”, relató.

Obrero sobrevivió a cirugía de alto riesgo

El paciente ingresó rápidamente a sala de operaciones, donde se realizó la extracción del clavo sin generar sangrado masivo ni daños adicionales al tejido cerebral. Tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos, evolucionó de manera favorable y fue dado de alta sin secuelas neurológicas, según confirmó el hospital.

El equipo médico del Hospital Regional de Loreto resaltó que la atención inmediata fue fundamental para el desenlace positivo. Además, advirtió que accidentes con herramientas de alta potencia, como pistolas neumáticas, pueden derivar en lesiones irreparables o incluso la muerte si no se siguen protocolos de seguridad estrictos.

