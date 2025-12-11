HOYSuscripcion LR Focus

Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

A nivel nacional, el brote de tos ferina ha causado la muerte de 50 niños. Las federaciones indígenas solicitan al Estado declarar en emergencia las zonas afectadas, ante la ausencia de infraestructura sanitaria.

Comunidades urarinas exigen declarar en estado de emergencia la zona afectada por brote de tos ferina
Comunidades urarinas exigen declarar en estado de emergencia la zona afectada por brote de tos ferina | Ministerio de Salud

En Loreto, desde fines del 2024 hasta diciembre de este 2025, 12 niñas y niños de la Federación Indígena Urarina del Río Chambira (Feiurcha) y de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (Fepircha) han fallecido debido al brote de tos ferina que afecta a las comunidades urarinas.

De acuerdo con su pronunciamiento oficial, los casos han sido reportados en Santa Rosa de Siamba, Santa Huita, Santa Hermosa, Buena Vista y Nuevo Pijuayal, y el brote continúa avanzando hacia los afluentes Pucayacu, Patuyacu, Tigrillo y Hormiga. Ante la situación, las federaciones exigen al estado que declare en estado de emergencia las zonas afectadas. A esto se suma que, pese a la gravedad del brote, aún no se ha ordenado desplegar a las autoridades competentes al lugar de la epidemia.

"Las comunidades no cuentan con infraestructura sanitaria, equipamiento médico, personal profesional ni transporte de emergencia, lo que impide contener la propagación y ofrecer atención oportuna a la población enferma”, indicó el apu Antonio Inuma, presidente de Feiurch, quien denuncia que los puestos de salud se encuentran abandonados.

Brote de tos ferina fue alertado desde noviembre del 2024

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), en el distrito de Uraninas, hasta fines de noviembre del 2024, se habían registrado 20 casos confirmados de tos ferina y solo dos fallecidos. Sin embargo, las cifras a la fecha se han incrementado hasta en un 500%, con 12 personas fallecidas y 850 afectadas.

A través de un pronunciamiento oficial, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha expresado su preocupación por la grave crisis sanitaria. Asimismo, la organización ha exhortado a las autoridades a actuar de forma inmediata ante la emergencia. "La muerte de 12 niñas y niños no puede quedar en silencio ni repetirse por falta de atención estatal", se lee en su comunicado oficial.

En esa línea, mediante sus redes sociales, la congresista Ruth Luque también ha solicitado la urgente intervención del Minsa, así como "el envío de equipos especializados a la zona, que dialoguen con los líderes indígenas y permitan implementar medidas adecuadas para garantizar la salud de la población", enfatizó.

50 niños han fallecido por tos ferina

Según la Sala Situacional de Enfermedades Prevenibles por Vacunas del Minsa, a nivel nacional se han registrado 3.952 casos confirmados y probables de tos ferina en lo que va del 2025. De ese total, 2.948 corresponden a Loreto. Asimismo, de las 50 defunciones reportadas, 37 ocurrieron en esta región, todas en niñas y niños menores de 9 años, siendo los más afectados los menores de 4 años que residen en los distritos de Morona, Pastaza y Urarinas.

En comparación con el 2024, cuando se registraron 217 casos, la cifra actual evidencia un incremento significativo. Si bien la tos ferina es una enfermedad prevenible por vacunas (EPV), este diario alertó en junio de este año que el entonces gobierno de Dina Boluarte recortó S/120 millones del presupuesto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) para el 2025. Este programa, responsable de las campañas de vacunación a nivel nacional, recibirá una de las asignaciones más bajas de los últimos nueve años, según el portal de transparencia del MEF.

En ese sentido, los líderes indígenas de las comunidades afectadas por el brote en Loreto han advertido previamente que la presencia de brigadas de salud en sus territorios es limitada y que, en varios casos, los equipos solo permanecen por un corto periodo antes de desplazarse a otras comunidades igualmente afectadas. Esta dinámica reduce el número de niñas y niños vacunados y afecta la disponibilidad de tratamientos.

Por su parte, la Geresa ha reconocido, además, las dificultades operativas que enfrentan debido a la dispersión geográfica y a los extensos trayectos que deben cubrirse únicamente por vía fluvial.

