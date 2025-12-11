Loreto: dictan prisión preventiva a presuntos implicados en red que descontó dinero a docentes de la UGEL Contamana

Cuatro funcionarios de la UGEL Contamana, en Loreto, recibieron 18 meses de prisión preventiva tras ser investigados de integrar una presunta red dedicada a realizar descuentos ilegales en los sueldos de docentes de la institución ya mencionada.

De acuerdo con la investigación preliminar, la organización habría operado durante los años 2022 y 2023 aplicando descuentos sin autorización a cientos de profesores. El dinero sustraído alcanzaría los nueve millones de soles según fuentes policiales.

El dinero habría sido canalizado a cooperativas y empresas privadas mediante convenios presuntamente fraudulentos firmados desde la UGEL Contamana. Todo ello se mantiene bajo carácter de presunción mientras avanzan las diligencias.

Esta medida fue dispuesta por la jueza de Purús, quien evaluó los elementos presentados durante un megaoperativo ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público. La magistrada ordenó la ubicación y captura de Gisela Correa Meléndez, Ángelo Vásquez Dávila, César Alberto Noriega Cachique y Tatiana Zevallos Gonzales, quienes deberán afrontar el proceso en detención.

Según la información fiscal difundida durante la audiencia, formaban parte del equipo administrativo que gestionaba convenios y procedimientos internos, lo que, presuntamente les habría permitido intervenir en los descuentos hacia los docentes.

Por otra parte, Éder Yucra García y Rogelio Flores Rojas, recibieron comparecencia con restricciones por 18 meses y el pago de una caución de 10 mil soles.

Durante los allanamientos realizados en Loreto, Ucayali y Lima, hace una semana, las autoridades incautaron documentos, equipos informáticos y dinero en efectivo que, según fuentes de autoridades, reforzarían la hipótesis de una red que descontaba montos a docentes sin su conocimiento. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar responsabilidades, para confirmar o descartar la existencia de una organización que operaba de manera sistemática dentro de entidades públicas o más implicados.