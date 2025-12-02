Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

Un obrero de 35 años falleció en la ciudad de Arequipa tras caer de una altura de cuatro pisos en la vivienda donde laboraba. La víctima, identificada como Christian Torres Torres fue auxiliada y trasladada a un hospital pero llegó sin signos vitales.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este martes 2 de diciembre, cuando el obrero desmontaba un techo de calamina en un predio ubicado en la calle Venus 119 en el pueblo joven Campo Marte, en el distrito de Paucarpata. Según versión de un sobrino que laboraba con él, resbaló y cayó hacia un tragaluz del predio hasta impactar con el suelo.

La víctima fue auxiliada en un primer momento por serenos del distrito de Paucarpata y trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado en una ambulancia de los bomberos; sin embargo, según información del nosocomio, llegó sin signos vitales. Poco después llegaron sus familiares, quienes no podían creer el doloroso desenlace.

Las autoridades ahora investigan las causas del accidente y si el obrero laboraba con todas las condiciones de segur