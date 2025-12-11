Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

El Senamhi advierte sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en sierra y selva del Perú en próximas 24 horas, con seis departamentos en “alerta naranja” por tormentas. | Composición LR

El Senamhi advierte sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en sierra y selva del Perú en próximas 24 horas, con seis departamentos en “alerta naranja” por tormentas. | Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, durante las próximas 24 horas, se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la sierra y selva del país. Aunque el aviso principal rige para diez regiones, seis departamentos se mantienen en “alerta naranja” por mayor probabilidad de tormentas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En conversación con La República, la ingeniera Rosario Julca, especialista de la entidad, detalló que aún se mantienen dos avisos meteorológicos vigentes: uno para la sierra centro y sur, y otro para la selva alta central y sur. “Vamos a esperar lluvias de hasta moderada intensidad en la sierra central y en la sierra sur. Esto incluye las zonas altas de Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa”, explicó la especialista.

Granizo, nevadas y tormentas eléctricas

Julca precisó que las precipitaciones no solo serán líquidas. En localidades por encima de los 2.800 m s. n. m. existe la posibilidad de granizo, mientras que sobre los 3.800 m s. n. m. podrían registrarse nevadas, especialmente en la sierra centro y sur.

En el caso de la selva, el aviso —de nivel naranja— se extenderá hasta la tarde de mañana, con lluvias fuertes principalmente en la selva alta de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno, así como en zonas limítrofes con Madre de Dios.

“Para la parte de la selva esperamos lluvia de hasta fuerte intensidad. Hay mayor probabilidad de descargas eléctricas en esta región por la intensidad de las precipitaciones”, añadió.

¿Qué está detonando este temporal?

De acuerdo con la especialista, el país atraviesa un incremento significativo de humedad. “Hace unos días hemos tenido episodios secos, con cielos despejados. Pero ahora tenemos ingreso de humedad desde la Amazonía de Brasil y la zona ecuatorial. Eso incrementa la nubosidad y da pie a las lluvias”, indicó Julca. Este ingreso de humedad es el principal detonante del aumento de tormentas, chubascos, ráfagas y descargas eléctricas.

¿Se extenderán estas condiciones?

El Senamhi prevé que la tendencia continúe. “Las precipitaciones van a ir incrementándose o manteniéndose en los próximos días. No significa que el cielo estará cubierto todo el día: habrá brillo solar en la mañana y las lluvias llegarán en la tarde, noche o madrugada”, puntualizó.

Además, adelantó que se está elaborando un nuevo aviso por ráfagas de viento importantes en Ucayali y Madre de Dios, que podrían venir acompañadas de chubascos.

Recomendaciones para la población

La ingeniera Julca enfatizó que, ante este escenario, se deben extremar las precauciones:

Evitar exponerse a tormentas eléctricas, sobre todo en zonas abiertas.

Revisar el estado de carreteras, en especial la zona de la Carretera Central y rutas de la sierra sur ante probabilidad de nevadas.

Proteger a personas vulnerables, como adultos mayores y niños pequeños.

Cuidar al ganado en zonas expuestas a granizo y nevadas.

“Las tormentas se concentrarán por la tarde, noche y madrugada. Es clave evitar actividades al aire libre en esas horas”, finalizó la especialista.

