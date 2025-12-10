HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

La Policía Nacional del Perú detuvo a Hernán y Jesús Gonzáles Salas por extorsionar a colectiveros informales en San Isidro. Los presuntos delincuentes exigían pagos de S/5 diarios y S/100 semanales.

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro
Foto: composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo Hernán Gonzáles Salas (30) y a su hermano Jesús Gonzáles Salas por cobrar cupos a colectiveros informales bajo la fachada de “llenadores de pasajeros” en plena avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro. La intervención se realizó a la altura del hotel Westin, donde los agentes sorprendieron a los sujetos cuando, presuntamente, exigían pagos a los conductores para permitirles trabajar sin ser atacados.

Según el coronel Daniel Jares, jefe de la Divpol Sur 1, Hernán estuvo preso 6 años en el Penal de Lurigancho por robo agravado, mientras el otro capturado cuenta con varias denuncias. Asimismo, la investigación policial apunta a que los detenidos integrarían una organización dedicada al cobro sistemático de dinero a los colect iveros, a quienes obligaban a pagar S/5 diarios y S/100 semanales.

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Pagos iban a cuenta de Yape de uno de los intervenidos

Luego de semanas de seguimiento por parte de unidades de inteligencia, en la que registraron los pagos diarios y semanales exigidos por los hermanos Gonzáles a los colectiveros, la PNP desplegó un operativo que sorprendió a los presuntos delincuentes.

Tras la intervención, el coronel Daniel Jares destacó que la operación exitosa se logró por un trabajo articulado y sostenido de los agentes policiales. Como evidencia, las autoridades presentaron chats donde se detallan las coordinaciones y la obligatoriedad de los pagos, además de registros de cobros realizados a través de Yape a nombre de uno de los intervenidos.

"En coordinación con la Dirección de Inteligencia hemos dado un duro golpe a la criminalidad, capturando a dos presuntos extorsionadores de colectiveros (...). Tenían como fachada como jaladores de personas que subían a estos vehículos y cada colectivero le tenía que dar S/5 por cada salida y semanal S/100, para lo que habían creado un grupo de WhatsApp donde amenazaban", señaló el jefe de la Divpol Sur 1.

Chats donde se exigía el pago diario a transportistas. Foto: LR.

Chats donde se exigía el pago diario a transportistas. Foto: LR.

PNP incauta arma de fuego

Durante la intervención, los oficiales encontraron entre las pertenencias de los detenidos un revólver marca Smith & Wesson abastecido con tres cartuchos, una granada de guerra tipo piña, dinero en efectivo presuntamente proveniente del cobro del cupo, celulares y una motocicleta lineal usada para trasladarse por la zona.

El explosivo generó que agentes especializados de la UDEX lleguen a la zona para retirar la granada. El material fue determinante para que los agentes de inteligencia señalen a los detenidos como parte de una organización criminal.

Objetos incautados durante intervención. Foto: LR.

Objetos incautados durante intervención. Foto: LR.

