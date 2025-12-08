Horarios de la Línea 1 del Metro de Lima: estos son los cambios confirmados por Navidad y Año Nuevo
La programación contempla más de 400 viajes diarios, con mayor frecuencia en horarios pico y aumento progresivo en las semanas de diciembre. Además, se evalúa un posible ajuste tarifario para 2026.
La Línea 1 del Metro de Lima conecta 11 distritos a través de 26 estaciones y 34 km de recorrido. El servicio transporta a miles de pasajeros cada día y, por las fiestas de fin de año, tendrá más viajes y menor tiempo de espera, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tras coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según la ATU, esta medida permitirá reducir los intervalos de paso, bajar los tiempos de espera y mejorar la atención en hora punta y fines de semana. Todo aplicará exclusivamente durante diciembre. Además, para los feriados del 8 y 9 de diciembre, se han previsto 180 y 200 viajes, respectivamente, también en el horario de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
Más trenes y mayor frecuencia por fiestas: programación según ATU
La demanda sube cada diciembre y las estaciones suelen llenarse más de lo habitual. Para evitar aglomeraciones, desde el 1 de diciembre se incrementan los viajes de la Línea 1 durante toda la semana. Esta es la programación enviada por la ATU:
Lunes a viernes (9 a. m. – 4:30 p. m. / 8 p. m. – 10 p. m.)
- 82 viajes (primera semana)
- 90 viajes (segunda semana)
- 110 viajes (tercera semana)
- 136 viajes (cuarta semana)
- 90 viajes (quinta semana)
Sábados (5 a. m. – 10 p. m.)
- 154 viajes (primera semana)
- 168 viajes (segunda semana)
- 172 viajes (tercera semana)
- 168 viajes (cuarta semana)
Domingos y feriados (5:30 a. m. – 10 p. m.)
- 106 viajes (primera semana)
- 162 viajes (segunda semana)
- 200 viajes (tercera semana)
- 116 viajes (cuarta semana)
Es así que, en Navidad y Año Nuevo, los horarios de feriado son los que aplican para el servicio.
¿Subirá la tarifa de la Línea 1 en 2026? Esto es lo que se sabe
El uso de la Línea 1 sigue creciendo y, con ello, la discusión sobre su sostenibilidad. El MTC confirmó que evalúa un eventual aumento tarifario para 2026 con el fin de ampliar la capacidad operativa y mejorar la infraestructura.
Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del MTC, indicó a Andina que se necesitaría “un aumento tarifario en términos razonables, que la población va a aceptar”.
Actualmente, el pasaje cuesta:
- S/ 1,50 (general)
- S/ 0,75 (escolares, universitarios y alumnos de institutos)
Estos montos suelen ser menores que los del Metropolitano o los corredores complementarios.
