Sociedad

Horarios de la Línea 1 del Metro de Lima: estos son los cambios confirmados por Navidad y Año Nuevo

La programación contempla más de 400 viajes diarios, con mayor frecuencia en horarios pico y aumento progresivo en las semanas de diciembre. Además, se evalúa un posible ajuste tarifario para 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, por las fiestas de fin de año, la Línea 1 del Metro de Lima incrementará sus viajes y disminuirá los tiempos de espera durante diciembre.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, por las fiestas de fin de año, la Línea 1 del Metro de Lima incrementará sus viajes y disminuirá los tiempos de espera durante diciembre. | Ositran

La Línea 1 del Metro de Lima conecta 11 distritos a través de 26 estaciones y 34 km de recorrido. El servicio transporta a miles de pasajeros cada día y, por las fiestas de fin de año, tendrá más viajes y menor tiempo de espera, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tras coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según la ATU, esta medida permitirá reducir los intervalos de paso, bajar los tiempos de espera y mejorar la atención en hora punta y fines de semana. Todo aplicará exclusivamente durante diciembre. Además, para los feriados del 8 y 9 de diciembre, se han previsto 180 y 200 viajes, respectivamente, también en el horario de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Más trenes y mayor frecuencia por fiestas: programación según ATU

La demanda sube cada diciembre y las estaciones suelen llenarse más de lo habitual. Para evitar aglomeraciones, desde el 1 de diciembre se incrementan los viajes de la Línea 1 durante toda la semana. Esta es la programación enviada por la ATU:

Lunes a viernes (9 a. m. – 4:30 p. m. / 8 p. m. – 10 p. m.)

  • 82 viajes (primera semana)
  • 90 viajes (segunda semana)
  • 110 viajes (tercera semana)
  • 136 viajes (cuarta semana)
  • 90 viajes (quinta semana)

Sábados (5 a. m. – 10 p. m.)

  • 154 viajes (primera semana)
  • 168 viajes (segunda semana)
  • 172 viajes (tercera semana)
  • 168 viajes (cuarta semana)

Domingos y feriados (5:30 a. m. – 10 p. m.)

  • 106 viajes (primera semana)
  • 162 viajes (segunda semana)
  • 200 viajes (tercera semana)
  • 116 viajes (cuarta semana)

Es así que, en Navidad y Año Nuevo, los horarios de feriado son los que aplican para el servicio.

¿Subirá la tarifa de la Línea 1 en 2026? Esto es lo que se sabe

El uso de la Línea 1 sigue creciendo y, con ello, la discusión sobre su sostenibilidad. El MTC confirmó que evalúa un eventual aumento tarifario para 2026 con el fin de ampliar la capacidad operativa y mejorar la infraestructura.

Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del MTC, indicó a Andina que se necesitaría “un aumento tarifario en términos razonables, que la población va a aceptar”.

Actualmente, el pasaje cuesta:

  • S/ 1,50 (general)
  • S/ 0,75 (escolares, universitarios y alumnos de institutos)

Estos montos suelen ser menores que los del Metropolitano o los corredores complementarios.

