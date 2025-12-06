Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

“La cárcel domina la calle”, dijo el presidente José Jerí durante una requisa. “Operan las 24 horas desde prisión”, añadió. Esta semana indicó que “tuvieron que pasar diez años para que un Gobierno tome decisiones firmes en la lucha contra la criminalidad”. El martes, sin embargo, admitió que las cifras de homicidios no han disminuido en el país y que la prioridad del gobierno es detener el incremento de la violencia.

Y es que, a pesar de que muchos cabecillas están tras las rejas, las organizaciones criminales no dejan de estar activas y de acumular delitos en las calles. Nada los detiene.

Entre tanto, vecinos y familiares de las víctimas no se cansan de demandar justicia con dos consignas claras y gráficas: “el Perú sangra” y “Queremos paz”.

En lo que va del gobierno del presidente José Jerí se registraron 306 homicidios a nivel nacional, según los datos que están contenidos en el último informe del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), desde el 10 de octubre al 4 de diciembre.

Además, hay 35 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego (PAF), pero que sin embargo aparecen como ‘ignoradas’, es decir, no tienen clasificación de tipo de muerte.

Lo preocupante es que el promedio diario de los homicidios se ha incrementado a 5.56 durante el Gobierno actual (y aún con registros por actualizar). Hace dos semanas era de 5.33 y hace una semana era de 5.41, sostiene el analista de datos, ingeniero Juan Carbajal.

El especialista afirma que durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski el promedio diario de homicidios, registrados en el Sinadef, fue de 1.88, con Martín Vizcarra subió a 2.87, mientras que en la gestión de Manuel Merino la cifra fue de 2.67.

Asimismo, en el régimen de Francisco Sagasti los homicidios diarios se incrementaron a 3.63, con Pedro Castillo ascendió a 4.22 y, finalmente, con Dina Boluarte, el promedio fue de 5.25.

Ninguna de las medidas decretadas por las autoridades del gobierno para reducir de manera drástica la violencia altamente lesiva está dando resultados, mientras que, El Salvador, por ejemplo, lleva 283 días sin homicidios en lo que va del año 2025.

Ese es el mayor registro histórico de ese país superando los 280 días sin homicidios del año 2024. Y va camino al menor registro histórico anual de homicidios de los últimos 32 años.

La noche del jueves último una apacible zona de Miraflores se vio interrumpida por un asesinato. Un hombre de nacionalidad extranjera apareció sin vida, cerca al centro comercial Larcomar. El cuerpo tenía 14 impactos de bala.

Este crimen generó alarma entre los residentes y turistas que acuden a este lugar donde no había ocurrido ningún hecho similar.

Igual se sorprendente fue homicidio de Sergio Bolaños Sarmiento (29), sindicado como exintegrante de la organización criminal Los Pulpos de Trujillo. Ocurrió la noche del domingo 30 de noviembre en Jesús María, a dos cuadras de la residencia de José Jerí, en Jesús María.

La zona parecía inexpugnable para la delincuencia por las medidas de seguridad, se supone, extremas. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, relató a la prensa que Bolaños intentó escapar por dicha vía tras ser atacado por dos sujetos que lo interceptaron en una motocicleta.

Solo en Lima Metropolitana, durante 40 días en estado de emergencia (22/10 al 30/11), se registraron 74 homicidios, de acuerdo al Sinadef.

Sin embargo, 40 días previos sin estado de emergencia (12/09 al 21/10) hubo 72 homicidios, según registros oficiales del Gobierno, indica Carbajal.

En relación al medio usado en los hechos registrados de violencia altamente lesiva, el documento revela la alta incidencia de las armas de fuego, que es un dato más o menos permanente.

Del 10 de octubre al 3 de diciembre, cuando los homicidios sumaban 295 durante el actual Gobierno, el Sinadef reportó que 216 de esos crímenes habían sido ocasionados por proyectil de armas de fuego.

Esta semana, el presidente José Jerí sorprendió al afirmar que la próxima semana llegará al Perú un grupo de extranjeros expertos en materia de seguridad ciudadana como parte del proceso de creación de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Explicó que analizarán la realidad peruana y, a partir de la información proporcionada por el gobierno, emitirán sugerencias para la formulación de una estrategia integral. Pese al anuncio, el mandatario no dijo quiénes llegarán al Perú, ni tampoco cuántas personas fueron invitadas por su gobierno.