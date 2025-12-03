Un nuevo intento para frenar la inseguridad en el transporte. En medio del incremento de asesinatos contra transportistas, el Ministerio del Interior presentó Alerta Pasajero, un sistema digital que busca agilizar la respuesta policial frente a atques en buses de transporte público. La iniciativa consiste en un botón de pánico integrado en la aplicación móvil Tu Ruta, desde donde se podrán enviar alertas a la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañadas de fotografías, videos, audios y geolocalización.

El proyecto fue anunciado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en las instalaciones de la empresa de transporte Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho. Este es uno de los intentos del Estado por intentar frenar las decenas de muertes que las extorsones han dejado en el sector transporte. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que, aunque la iniciativa es positiva en teoría, sin una Policía equipada, articulada y con tiempos de respuesta reales, todo quedará en una medida simbólica que difícilmente cambiará la situación.

Lanzan aplicación para combatir extorsiones

El plan piloto tendrá seis meses de prueba y se aplicará exclusivamente en San Juan de Lurigancho. Además, participarán 500 transportistas previamente validados con su documentación. Las alertas llegarán a la Central 105 de la PNP, desde donde se coordinará la atención. Para el Ejecutivo, esta interoperabilidad es clave para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Al respecto, el director del Instituto de Criminología y especialista en seguridad, Nicolás Zevallos, expresó sus dudas sobre el impacto real del sistema. Sostuvo que la herramienta solo será efectiva si está respaldada por un circuito de respuesta sólido. “El botón de pánico es solamente un instrumento dentro de un sistema de emergencia. Si nadie responde el botón y si nadie reacciona, puede incluso deslegitimar la función del Estado y hacer que la gente confíe menos en ellos”, advirtió.

El experto recordó que, actualmente, la PNP no cumple los estándares internacionales de reacción. “No hay equipamiento, no hay comunicaciones. Nueve de cada diez policías que patrullan no tienen radio”, aseguró.

Para Zevallos, la verdadera meta debería centrarse en la capacidad de llegar a la escena en menos de 10 minutos. Según indica, este es un estándar global que permitiría salvar vidas, capturar delincuentes en flagrancia y preservar la escena del crimen. Sin ello, el sistema corre el riesgo de devenir en un recurso simbólico.

Aplicativo contra extorsiones genera dudas sobre su efectividad entre expertos

Por su parte, el especialista en seguridad José Manuel Saavedra señaló que modelos similares han tenido éxito en otros países, como Ecuador, donde el botón de pánico opera desde hace siete años. Sin embargo, subrayó diferencias clave. “Allá el botón de pánico lleva una cámara instalada dentro de los buses y de los taxis. Si el operador no puede visualizar lo que está pasando, no podría prestarle la atención adecuada”, explicó. Para él, la implementación peruana parte con una desventaja: depender del celular del pasajero. “Eso no sirve. Eso es una burla que le están haciendo a la población”, sentenció.

“No solamente sirve tener buenas ideas y hacer anuncios. Esto es un proceso de implementación. Estamos hablando de unos ocho meses por lo menos. Hay que hacer compras, determinar operadores, establecer protocolos y definir tiempos de respuesta. Lo que necesitamos es un plan integral”, remarcó. En resumen, aunque la iniciativa del botón de pánico es buena, la respuesta policial requiere un plan integral, recursos y coordinación para que pueda cumplir su función de manera efectiva.

Finalmente, cerró con una advertencia: sin sostenibilidad, el proyecto podría nacer muerto. “Vamos a ver de qué va acompañado. Porque si no termina siendo sostenible, no va a bajar la incidencia delictiva”.

El gran desafío: responder a tiempo

Los especialistas coinciden en que la clave no está en la existencia del botón, sino en la capacidad de respuesta policial. Saavedra fue tajante al respecto: “Así como están las cosas hoy, indudablemente la policía se va a demorar en llegar”. Ambos expertos alertan que un sistema sin resultados rápidos podría incluso agravar la crisis de confianza en la PNP. “Llamamos, sacamos el botón de pánico y nadie respondió. Y mataron al chofer”, advirtió Zevallos sobre un escenario posible si no se corrigen las brechas operativas.

