Una joven perdió la vida tras ser atropellada por un bus de transporte público la madrugada del lunes 8 de diciembre en el cruce de la avenida Revolución con la avenida Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador. El conductor involucrado fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) diez cuadras más adelante, gracias a la rápida alerta de vecinos y comerciantes de la zona.

El accidente ocurrió al promediar las 5:40 a. m., cuando la víctima, de aproximadamente 25 años, cruzaba la vía y fue embestida por la unidad, que la arrastró cerca de media cuadra hasta causarle la muerte. Según testigos, el chofer no se detuvo tras el impacto y huyó en dirección norte sin prestar auxilio.

Choque de bus en Villa El Salvador dañó postes y veredas

Durante su escape, el bus dejó graves daños materiales en la zona, entre ellos la fractura de un poste de alumbrado público y el deterioro de parte de la vereda. Las huellas del hecho quedaron distribuidas a lo largo del trayecto, evidenciando la violencia del impacto.

El vehículo pertenece a la empresa de transportes “Federico Villarreal”, que cubre la ruta Callao–Ate; sin embargo, de acuerdo con el recorrido oficial de la compañía, la unidad se encontraba fuera de servicio y sin pasajeros al momento del accidente.

El conductor fue trasladado a la Comisaría de Villa El Salvador mientras continúan las investigaciones. Foto: Mabel Alva

La Policía trasladó al conductor a la comisaría de Villa El Salvador, donde se iniciaron las diligencias para determinar su responsabilidad penal. Asimismo, se verificó que la unidad de placa C7C-758 registra una infracción pendiente del año 2023 por una falta N26, con una multa de 1,070 soles, según datos consultados en los portales institucionales. No obstante, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el vehículo mantiene su tarjeta de circulación habilitada hasta enero del 2026.

Cifras por muertes en accidentes de tránsito, según Sinadef

Este fatal hecho se suma a una preocupante estadística nacional. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 15 de noviembre se han reportado 2,551 muertes por accidentes de tránsito en el país, una cifra que supera a los homicidios como principal causa de muerte violenta.

