Pareja de extranjeros habría extorsionado a comerciantes de Gamarra y Lima Norte. | América TV | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos personas presuntamente involucradas en una red de extorsión en un inmueble ubicado en la urbanización San Hilarión, San Juan de Lurigancho (SJL). Esta intervención se dio luego de la denuncia presentada por un comerciante del distrito de Los Olivos, quien aseguró haber recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp.

El operativo permitió la incautación de S/18 mil en efectivo, además de teléfonos móviles y múltiples tarjetas SIM, de acuerdo con información brindada por la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri. Los supuestos criminales exigían S/10.000 como cuota inicial a comerciantes de Lima Norte y Gamarra a cambio de dejarles trabajar.

PNP captura a dos presuntos extorsionadores en SJL

La detención se realizó luego que las autoridades rastrearan el número telefónico desde el cual se enviaban los mensajes intimidatorios. Según el parte policial, los investigados son una pareja de ciudadanos extranjeros, quienes fueron intervenidos en flagrancia y puestos a disposición de la Dirincri para las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, la Policía accedió a los mensajes enviados a la víctima, en los que los presuntos extorsionadores exigían pagos inmediatos para evitar represalias. Entre los textos incautados figuran amenazas directas contra el comerciante, incluyendo advertencias sobre posibles ataques a su negocio si no cumplía con las exigencias económicas solicitadas por el grupo criminal.

¿Cómo operaban los presuntos extorsionadores?

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo, indicó que los implicados se camuflaban como vendedores informales para identificar a potenciales víctimas en el emporio comercial de Gamarra.

La Policía trasladó a los detenidos a la sede principal de la Dirincri, donde se continuará con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad y establecer si existen más personas afectadas por esta modalidad delictiva. Las autoridades informaron que el dinero incautado, los equipos móviles y los chips hallados serán fundamentales para rastrear posibles cómplices y conexiones con otras denuncias.

Aunque los detenidos negaron su participación directa y aseguraron desconocer el uso ilícito de sus cuentas bancarias. "El dinero es de nuestros ahorros", dijo uno de los extorsionadores. La PNP continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

