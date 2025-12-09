HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     
Sociedad

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

El operativo de la PNP resultó en la incautación de S/18 mil, teléfonos móviles y tarjetas SIM. Los detenidos, una pareja de extranjeros, fueron arrestados en flagrancia en SJL.

Pareja de extranjeros habría extorsionado a comerciantes de Gamarra y Lima Norte.
Pareja de extranjeros habría extorsionado a comerciantes de Gamarra y Lima Norte. | América TV | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos personas presuntamente involucradas en una red de extorsión en un inmueble ubicado en la urbanización San Hilarión, San Juan de Lurigancho (SJL). Esta intervención se dio luego de la denuncia presentada por un comerciante del distrito de Los Olivos, quien aseguró haber recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp.

El operativo permitió la incautación de S/18 mil en efectivo, además de teléfonos móviles y múltiples tarjetas SIM, de acuerdo con información brindada por la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri. Los supuestos criminales exigían S/10.000 como cuota inicial a comerciantes de Lima Norte y Gamarra a cambio de dejarles trabajar.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

lr.pe

PNP captura a dos presuntos extorsionadores en SJL

La detención se realizó luego que las autoridades rastrearan el número telefónico desde el cual se enviaban los mensajes intimidatorios. Según el parte policial, los investigados son una pareja de ciudadanos extranjeros, quienes fueron intervenidos en flagrancia y puestos a disposición de la Dirincri para las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, la Policía accedió a los mensajes enviados a la víctima, en los que los presuntos extorsionadores exigían pagos inmediatos para evitar represalias. Entre los textos incautados figuran amenazas directas contra el comerciante, incluyendo advertencias sobre posibles ataques a su negocio si no cumplía con las exigencias económicas solicitadas por el grupo criminal.

PUEDES VER: Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

lr.pe

¿Cómo operaban los presuntos extorsionadores?

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo, indicó que los implicados se camuflaban como vendedores informales para identificar a potenciales víctimas en el emporio comercial de Gamarra.

La Policía trasladó a los detenidos a la sede principal de la Dirincri, donde se continuará con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad y establecer si existen más personas afectadas por esta modalidad delictiva. Las autoridades informaron que el dinero incautado, los equipos móviles y los chips hallados serán fundamentales para rastrear posibles cómplices y conexiones con otras denuncias.

Aunque los detenidos negaron su participación directa y aseguraron desconocer el uso ilícito de sus cuentas bancarias. "El dinero es de nuestros ahorros", dijo uno de los extorsionadores. La PNP continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

LEER MÁS
Yape activa nueva función para que usuarios puedan denunciar cuentas de extorsionadores: ¿cómo activarla?

Yape activa nueva función para que usuarios puedan denunciar cuentas de extorsionadores: ¿cómo activarla?

LEER MÁS
Sicariato: la trama detrás del negocio de cobrar para matar

Sicariato: la trama detrás del negocio de cobrar para matar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS
Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Sunedu no puede exigir clases presenciales en carreras de salud: Indecopi declara medida como ilegal

Sunedu no puede exigir clases presenciales en carreras de salud: Indecopi declara medida como ilegal

LEER MÁS
Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025