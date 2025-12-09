HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios asesinan a nieto del exalcalde de Santa y dejan 10 víctimas en balacera durante evento deportivo en Chimbote

Los heridos fueron trasladados al Hospital La Caleta en Chimbote y permanecen bajo observación médica. La Municipalidad de Santa evalúa solicitar estado de emergencia por el aumento de la violencia en la zona.

Nieto de exalcalde de Santa fue uno de los fallecidos durante balacera en losa deportiva de Chimbote.
Nieto de exalcalde de Santa fue uno de los fallecidos durante balacera en losa deportiva de Chimbote.

Dos jóvenes perdieron la vida y otras ocho personas resultaron gravemente heridas tras un ataque a balazos registrado la noche del domingo 7 de diciembre en la losa deportiva Antonio Salinas, ubicada en el pueblo joven Javier Heraud de Santa, en Chimbote.

Según información preliminar de las autoridades, dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra un grupo de personas que participaban en una actividad deportiva. El hecho generó pánico entre los asistentes, varios de los cuales intentaron ponerse a salvo mientras se registraban las detonaciones en videos grabados por testigos.

lr.pe

Entre las víctimas estaba nieto de exalcalde de Santa

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido. Vecinos auxiliaron a los heridos y los trasladaron en vehículos particulares y mototaxis hasta el Hospital La Caleta. En el lugar, se confirmó el fallecimiento de Jefferson Sernaqué Jara (23) y Gian Carlos Meléndez Ortega (20).

De acuerdo con reportes policiales, el joven Jefferson Sernaqué Jara era nieto del exalcalde de Santa, Eugenio Jara Acosta. Sus familiares negaron que tuviera vínculos con actividades delictivas y sostienen que fue alcanzado por los disparos de manera accidental. La madre de la víctima señaló que su hijo no era el objetivo del ataque y pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. Indicó además que el joven tenía como aspiración postular a la Policía Nacional.

Respecto a Gian Carlos Meléndez Ortega, la Policía informó que figuraba con antecedentes por presuntos delitos contra la seguridad pública y por tráfico ilícito de drogas, según registros del sistema SIDPOL. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el ataque estuvo dirigido contra una persona en específico o si se trató de un atentado indiscriminado.

lr.pe

Balacera en Chimbote es investigado por la PNP

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Mixta de Santa, que realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables. En tanto, la Municipalidad de Santa emitió un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y anunciando que brindará apoyo a los heridos durante el proceso de recuperación.

Asimismo, el municipio informó que evalúa solicitar la declaratoria de estado de emergencia en el distrito ante el incremento de hechos de violencia, y que planteará el pedido ante el Ministerio del Interior.

Los heridos permanecen internados en el Hospital La Caleta bajo observación médica. Fueron identificados como Carlos Javier Pumachay Luján (50), Jeferson Isla Castillo (20), Wilmer Orlando Alva Rodríguez (25), Alexandro Velásquez Pereda (19), Luis Argenes Pastor Herbias (41), Aron Luján Ramírez (18), Omar Sebastián Salazar Castillo (20) y Carlos Alberto Villanueva Contreras.

