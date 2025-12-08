Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

Joran van der Sloot reaparece desde el penal de Challapalca, donde asegura haber encontrado disciplina y religión. Desde su encierro, practica ejercicio y lectura de la Biblia. | composición LR

Joran van der Sloot reaparece desde el penal de Challapalca, donde asegura haber encontrado disciplina y religión. Desde su encierro, practica ejercicio y lectura de la Biblia.

Desde la inhóspita altitud de la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, Joran van der Sloot enfrenta su encierro por asesinato. En un breve registro difundido por Panorama, el interno aseguró dedicar sus días al ejercicio y a la lectura de la Biblia, e incluso recitó pasajes religiosos ante la prensa. Sin embargo, la imagen de arrepentimiento llega después de casi dos décadas marcadas por contradicciones, engaños a las familias de sus víctimas y un historial penal que lo sitúa entre los reclusos más vigilados del país.

Por primera vez ante cámaras, dirigió una intención de pedir perdón a los padres de Stephany Flores, joven que ultimó en un hotel de Miraflores. “En diecisiete años nunca tuve la oportunidad de pedir perdón por lo que hice. Si algún día puedo conversar y explicar, tal vez, por qué sucedió lo que sucedió, me gustaría bastante poder hacer eso. Y si ustedes no quieren eso, yo entiendo eso también”, expresó. No obstante, su comportamiento lo precede: se fugó del país a Chile y ofreció versiones contradictorias sobre el crimen de Flores. Solo admitió su responsabilidad cuando la evidencia era irrefutable.

Aislamiento y control extremo en Challapalca

Challapalca fue diseñada para internos considerados de alta peligrosidad. Su geografía —frío intenso, poca oxigenación, rutas de difícil acceso— funciona como una barrera natural. De acuerdo con autoridades penitenciarias, allí se ubica a reclusos que requieren mínima interacción con el exterior y vigilancia reforzada debido a su alta peligrosidad.

Van der Sloot fue trasladado a este penal tras reportarse irregularidades en centros anteriores y presuntos tratos diferenciados debido a que su caso se hizo conocido internacionalmente.

Crímenes de Joran van der Sloot

La trayectoria del interno continúa marcada por dos casos emblemáticos. En Aruba, su participación en la desaparición de Natalee Holloway lo puso bajo el foco internacional, especialmente luego de las reiteradas mentiras y de los cambios de versión que frustraron la búsqueda. Años después, admitió ante un tribunal estadounidense haber extorsionado a la familia para ofrecer información falsa sobre el paradero del cuerpo.

En el Perú, la evidencia lo ubicó como responsable del homicidio de Stephany Flores. Fue captado ingresando con la joven a un hotel de Miraflores; tres días después, ella fue encontrada sin vida. Tras fugar a Chile, fue detenido y extraditado. Reconoció su responsabilidad y recibió 28 años de prisión.

