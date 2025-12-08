Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

Un bebé de 11 meses falleció camino al hospital tras ser atacado por dos perros de raza pitbull. | Melissa Landa | Composición LR

Dos perros de raza pitbull atacaron a un bebé de 11 meses, quien falleció camino al hospital, según el reporte del Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Representantes del Ministerio Público (MP) y personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la vivienda de la madre, donde ocurrió el ataque. El hecho se produjo en el segundo piso del inmueble, mientras el menor dormía en su cuna. Los animales, que pertenecen al hermano de la madre, habrían ingresado a la habitación y lo atacaron.

Al tratarse de un delito, la PNP asumió la conducción del caso. Además, informó que brinda apoyo con personal de la brigada canina para el traslado de los perros hacia la comisaría o al lugar que determinen las autoridades policiales.

Otros ataques de pitbulls en Lima

Este año también se han registrado ataques de pitbulls en Lima. Uno de ellos ocurrió en el distrito de Santa Anita, donde una mujer fue atacada por un perro de esta raza que se encontraba suelto, sin bozal ni correa, mientras realizaba ejercicios en un parque. La víctima sufrió múltiples heridas en la pierna, la cabeza y los brazos, y quedó con lesiones que le impiden caminar con normalidad.

Otro caso se registró en la provincia de Cañete. Fernando Luyo Peña sufrió el ataque de tres perros pitbull mientras se dirigía a su trabajo. Recibió mordeduras tan graves que le fueron amputados ambos brazos y una de sus piernas quedó severamente comprometida. Permaneció en coma durante un mes.

Asimismo, en el distrito de San Juan de Miraflores, una mujer de 72 años, identificada como María Magdalena Benito Osenjo, murió tras ser atacada por su propio pitbull dentro de su vivienda. Su hija, al intentar defenderla, también resultó gravemente herida.

