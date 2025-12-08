HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso, con apoyo de la brigada canina, luego de que el bebé falleciera camino al hospital en San Juan de Lurigancho. Menor fue atacado mientras dormía.

Un bebé de 11 meses falleció camino al hospital tras ser atacado por dos perros de raza pitbull.
Un bebé de 11 meses falleció camino al hospital tras ser atacado por dos perros de raza pitbull. | Melissa Landa | Composición LR

Dos perros de raza pitbull atacaron a un bebé de 11 meses, quien falleció camino al hospital, según el reporte del Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Representantes del Ministerio Público (MP) y personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la vivienda de la madre, donde ocurrió el ataque. El hecho se produjo en el segundo piso del inmueble, mientras el menor dormía en su cuna. Los animales, que pertenecen al hermano de la madre, habrían ingresado a la habitación y lo atacaron.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Al tratarse de un delito, la PNP asumió la conducción del caso. Además, informó que brinda apoyo con personal de la brigada canina para el traslado de los perros hacia la comisaría o al lugar que determinen las autoridades policiales.

PUEDES VER: Joven muere tras ser atropellada en Villa El Salvador: chofer intentó fugar y vehículo registra multa de más de S/1.000

lr.pe

Otros ataques de pitbulls en Lima

Este año también se han registrado ataques de pitbulls en Lima. Uno de ellos ocurrió en el distrito de Santa Anita, donde una mujer fue atacada por un perro de esta raza que se encontraba suelto, sin bozal ni correa, mientras realizaba ejercicios en un parque. La víctima sufrió múltiples heridas en la pierna, la cabeza y los brazos, y quedó con lesiones que le impiden caminar con normalidad.

Otro caso se registró en la provincia de Cañete. Fernando Luyo Peña sufrió el ataque de tres perros pitbull mientras se dirigía a su trabajo. Recibió mordeduras tan graves que le fueron amputados ambos brazos y una de sus piernas quedó severamente comprometida. Permaneció en coma durante un mes.

Asimismo, en el distrito de San Juan de Miraflores, una mujer de 72 años, identificada como María Magdalena Benito Osenjo, murió tras ser atacada por su propio pitbull dentro de su vivienda. Su hija, al intentar defenderla, también resultó gravemente herida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

LEER MÁS
Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

LEER MÁS
Familiares del periodista Fernando Núñez exigen que su asesinato se investigue en Trujillo y no en Pacasmayo

Familiares del periodista Fernando Núñez exigen que su asesinato se investigue en Trujillo y no en Pacasmayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS
Mafias buscan tomar control del Damero B de Gamarra y dirigente denuncia amenazas: zona funcionaba para cobro ilegal de espacios a ambulantes

Mafias buscan tomar control del Damero B de Gamarra y dirigente denuncia amenazas: zona funcionaba para cobro ilegal de espacios a ambulantes

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025