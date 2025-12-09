Estudiantes de colegio de Carabayllo ingresaron a la UNI en diversas carreras de ingeniería. | Difusión

Estudiantes de colegio de Carabayllo ingresaron a la UNI en diversas carreras de ingeniería. | Difusión

Ocho alumnos del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, lograron una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tras rendir el examen de admisión 2026-I, realizado el último domingo y dirigido únicamente a estudiantes de quinto año de secundaria a nivel nacional.

En este proceso, la UNI ofertó 78 vacantes para Lima y Callao en sus diferentes carreras profesionales. Los estudiantes del mencionado colegio accedieron a plazas en especialidades con cupos limitados.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Estudiantes destacados de colegio de Carabayllo que ingresaron a la UNI

Uno de los ingresos más destacados fue el de Karol Jaque Huayta (16), quien obtuvo la única vacante disponible en la carrera de Ingeniería Aeroespacial, superando a un gran número de postulantes. En los casos de Sebastián Campos Cubas (17), Aaron Vásquez Crespo (16), Benjamín Ore Rodrigo (16) y Primogénito Rupay Quispe (16), los estudiantes consiguieron acceder a carreras donde solo se ofrecieron dos vacantes: Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Minas, respectivamente.

A la lista se suman Jean Franco Fabián Mautino (17), quien ingresó a Ingeniería de Software; Kevin Pintado Gómez (17), admitido en Ingeniería Civil; y Adrián Zavaleta Correa (17), quien logró una vacante en Ingeniería Industrial. La evaluación para las carreras de Ingeniería y Ciencias consistió en un total de 60 preguntas, con una duración de 2 horas y 45 minutos. Para los postulantes a la carrera de Arquitectura se añadieron 10 preguntas de aptitud vocacional, con un tiempo adicional de 30 minutos, además del tiempo regular del examen.

Estudiantes de quinto de secundaria de colegio de Carabayllo consiguió ocho vacantes en carreras de la UNI. Foto: Difusión

La directora del colegio, Yamiry Julca Sánchez, informó que en años anteriores estudiantes del plantel también han obtenido vacantes en la UNI y en otras universidades nacionales. En el proceso de admisión 2025, el escolar Rafael Ricaldi Tandaypan alcanzó el mayor puntaje general del examen de la UNI. En el actual proceso 2026, el colegio suma 15 ingresantes a esta casa de estudios.

De acuerdo con la institución educativa, más de 200 estudiantes han ingresado en los últimos meses a universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Agraria La Molina, Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Qué carreras enseña la UNI?

La UNI ofrece más de 30 especialidades en las áreas de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Entre sus principales carreras se encuentran:

Arquitectura

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Software

Ingeniería Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Económica

Ciencia de la Computación

Física

Matemática

Química

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real