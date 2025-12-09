Escolares de colegio en Carabayllo ingresan a carreras de la UNI y logran vacante única en Ingeniería Aeroespacial
Los estudiantes accedieron a especialidades con cupos limitados, destacando Karol Jaque Huayta, quien consiguió la única vacante en Ingeniería Aeroespacial en la UNI. Otros ingresaron a carreras con solo dos plazas disponibles.
- Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes
- Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma
Ocho alumnos del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, lograron una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tras rendir el examen de admisión 2026-I, realizado el último domingo y dirigido únicamente a estudiantes de quinto año de secundaria a nivel nacional.
En este proceso, la UNI ofertó 78 vacantes para Lima y Callao en sus diferentes carreras profesionales. Los estudiantes del mencionado colegio accedieron a plazas en especialidades con cupos limitados.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma
Estudiantes destacados de colegio de Carabayllo que ingresaron a la UNI
Uno de los ingresos más destacados fue el de Karol Jaque Huayta (16), quien obtuvo la única vacante disponible en la carrera de Ingeniería Aeroespacial, superando a un gran número de postulantes. En los casos de Sebastián Campos Cubas (17), Aaron Vásquez Crespo (16), Benjamín Ore Rodrigo (16) y Primogénito Rupay Quispe (16), los estudiantes consiguieron acceder a carreras donde solo se ofrecieron dos vacantes: Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Minas, respectivamente.
A la lista se suman Jean Franco Fabián Mautino (17), quien ingresó a Ingeniería de Software; Kevin Pintado Gómez (17), admitido en Ingeniería Civil; y Adrián Zavaleta Correa (17), quien logró una vacante en Ingeniería Industrial. La evaluación para las carreras de Ingeniería y Ciencias consistió en un total de 60 preguntas, con una duración de 2 horas y 45 minutos. Para los postulantes a la carrera de Arquitectura se añadieron 10 preguntas de aptitud vocacional, con un tiempo adicional de 30 minutos, además del tiempo regular del examen.
Estudiantes de quinto de secundaria de colegio de Carabayllo consiguió ocho vacantes en carreras de la UNI. Foto: Difusión
PUEDES VER: Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
La directora del colegio, Yamiry Julca Sánchez, informó que en años anteriores estudiantes del plantel también han obtenido vacantes en la UNI y en otras universidades nacionales. En el proceso de admisión 2025, el escolar Rafael Ricaldi Tandaypan alcanzó el mayor puntaje general del examen de la UNI. En el actual proceso 2026, el colegio suma 15 ingresantes a esta casa de estudios.
De acuerdo con la institución educativa, más de 200 estudiantes han ingresado en los últimos meses a universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Agraria La Molina, Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
¿Qué carreras enseña la UNI?
La UNI ofrece más de 30 especialidades en las áreas de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Entre sus principales carreras se encuentran:
- Arquitectura
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Económica
- Ciencia de la Computación
- Física
- Matemática
- Química
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real