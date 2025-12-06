Tras el asesinato del alférez Jhordy Stainer Escobedo Mori, ocurrido en octubre durante el estado de emergencia en Carabayllo, nuevas declaraciones saltan a la luz. En ellas, la implicancia de uno de los hombres vinculados a Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'. Se trata del prófugo Jeff Jarol Hidalgo, alias 'Cachete', quien desde España dirigiría una organización criminal, según relataron testigos.

La red dirigida por 'Cachete' se dedicaría al robo de vehículos. Esto fue confirmado por los investigados en el asesinato del policía Escobedo Mori. "Han narrado detenidamente cómo han sido los hechos y que repartían órdenes incluso desde el extranjero", sostuvo el fiscal Juan Manuel Méndez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal de Carabayllo.

Testigos delatan a 'Cachete'

Uno de los detenidos, Máximo López Yllaconza, quien también era policía, pero fue pasado al retiro, contó: "Estuvimos dando vueltas por Comas y Carabayllo buscando qué vehículo robar. El 'Pelado' estaba en comunicación en línea abierta con su amigo". El amigo en cuestión habría sido alias 'Cachete', considerado por la Policía peruana como el segundo al mando en la red de Erick Moreno.

Yllaconza narró los minutos previos al ataque contra el alférez. Habían visto estacionada la camioneta blanca donde estaba el joven de 24 años junto con su pareja y, tras ello, 'Pelado', el prófugo Flavio Moreno Hosco, le dio la orden: "Ese es para llevarlo (el vehículo)". Al hecho le sucedió una ráfaga de disparos, entra balas de los atacantes y del policía, que terminó en la muerte de este último.

En tanto, otro de los investigados, Kevin Gamarra Bustamante, declaró: "Me enteré de que el cabecilla de todo esto es un conocido como 'Cachetes', quien actualmente está en España, siendo esta persona quien dirige a la organización desde el extranjero".

'Cachete' es el hombre clave en la reorganización de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, con el 'Monstruo' a la cabeza. Hace solo unas semanas, la Policía tenía la información de que el sujeto estaba en Bolivia, sin embargo, las nuevas revelaciones sugieren España como su paradero. 'Cachete' aún seguiría en comunicación con Moreno Hernández, recluido en la cárcel Martín Mendoza en La Emboscada, Paraguay.

