Iván Kuzmin, un ciudadano ucraniano de 39 años, asesinó a una mujer rusa, Liudmila Lazarenko, durante un ritual de ayahuasca en un centro de retiro llamado Dos Mundos del Alto Amazonas, en Tarapoto. Por el crimen, Kuzmin fue condenado a 15 años, 4 meses y 5 días de prisión, además de pagar una reparación civil de S/80.000. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto.

El agresor afirmó haber actuado bajo los efectos de la ayahuasca, pero su versión fue rechazada por las autoridades y las pericias oficiales. Según la Fiscalía, las pruebas toxicológicas dieron negativo para sustancias alucinógenas y, por otro lado, los exámenes psiquiátricos concluyeron que el asesino no presentaba ninguna alteración mental.

¿Por qué delito fue condenado Iván Kuzmin?

Iván Kuzmin fue condenado por homicidio calificado y venía cumpliendo prisión preventiva. El crimen ocurrió el 8 de agosto de 2024, alrededor de las 8.30 a. m., durante una ceremonia de ayahuasca en el kilómetro 19 de la carretera Yurimaguas–Tarapoto, donde la pareja participaba del ritual. Pepe Ordoñez Sánchez, propietario del centro, declaró a Andina que vio a Kuzmin con comportamientos agresivos y a la víctima gravemente herida.

El lugar donde ocurrieron los hechos fue clausurado temporalmente. Según reportes de medios locales, vecinos del sector escucharon gritos de auxilio y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), que llegó a la zona para cercar el lugar y realizar las diligencias.

El fiscal adjunto Víctor Hugo Bautista Deza sustentó la responsabilidad penal del procesado utilizando informes de criminalística, peritajes forenses, toxicológicos y psiquiátricos, además de diversos testimonios que respaldaron su argumentación. La embajada rusa fue notificada del acontecimiento y de ahí a los respectivos familiares de Lazarenko.

