Sociedad

Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca

Las autoridades, tras diversas pruebas, descartaron que el ucraniano Iván Kuzmin actuara bajo efectos de sustancias alucinógenas y confirmaron su plena responsabilidad penal en el asesinato.

Iván Kuzmin asesinó a la mujer rusa Liudmila Lazarenko.
Iván Kuzmin asesinó a la mujer rusa Liudmila Lazarenko. | Difusión | Composición LR

Iván Kuzmin, un ciudadano ucraniano de 39 años, asesinó a una mujer rusa, Liudmila Lazarenko, durante un ritual de ayahuasca en un centro de retiro llamado Dos Mundos del Alto Amazonas, en Tarapoto. Por el crimen, Kuzmin fue condenado a 15 años, 4 meses y 5 días de prisión, además de pagar una reparación civil de S/80.000. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto.

El agresor afirmó haber actuado bajo los efectos de la ayahuasca, pero su versión fue rechazada por las autoridades y las pericias oficiales. Según la Fiscalía, las pruebas toxicológicas dieron negativo para sustancias alucinógenas y, por otro lado, los exámenes psiquiátricos concluyeron que el asesino no presentaba ninguna alteración mental.

¿Por qué delito fue condenado Iván Kuzmin?

Iván Kuzmin fue condenado por homicidio calificado y venía cumpliendo prisión preventiva. El crimen ocurrió el 8 de agosto de 2024, alrededor de las 8.30 a. m., durante una ceremonia de ayahuasca en el kilómetro 19 de la carretera Yurimaguas–Tarapoto, donde la pareja participaba del ritual. Pepe Ordoñez Sánchez, propietario del centro, declaró a Andina que vio a Kuzmin con comportamientos agresivos y a la víctima gravemente herida.

El lugar donde ocurrieron los hechos fue clausurado temporalmente. Según reportes de medios locales, vecinos del sector escucharon gritos de auxilio y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), que llegó a la zona para cercar el lugar y realizar las diligencias.

El fiscal adjunto Víctor Hugo Bautista Deza sustentó la responsabilidad penal del procesado utilizando informes de criminalística, peritajes forenses, toxicológicos y psiquiátricos, además de diversos testimonios que respaldaron su argumentación. La embajada rusa fue notificada del acontecimiento y de ahí a los respectivos familiares de Lazarenko.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

