Sociedad

El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

Erick Moreno dio instrucciones por llamada para facilitar su escape durante un traslado médico. El plan incluye el pago de S/10.000 a sicarios, según reveló la presunta 'cajera' del criminal, Josselyn Balarezo.

Desde un penal de Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, supuestamente dirigió un plan de fuga con apoyo de una red criminal activa en Perú, reveló la Policía Nacional.
Desde un penal de Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", supuestamente dirigió un plan de fuga con apoyo de una red criminal activa en Perú, reveló la Policía Nacional.

Desde un penal en Paraguay, Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, habría dirigido un complejo plan de fuga con apoyo de una red criminal activa en Perú. Así lo reveló información obtenida por la Policía Nacional, tras la detención de una de sus colaboradoras más cercanas: Josselyn Balarezo Moreno, sindicada como la nueva operadora financiera de su organización.

Según la investigación, Moreno mantenía contacto constante con personas de confianza a través de videollamadas, desde donde dio instrucciones para ejecutar un rescate en caso de presentarse una supuesta emergencia médica que obligara su traslado fuera del penal. Este movimiento, de concretarse, sería aprovechado por un grupo armado preparado para interceptar el traslado y facilitar su escape.

Las autoridades señalaron que el plan no es improvisado. Existe una logística definida que incluye la coordinación de personas en distintos países, envío de dinero, alquiler de inmuebles y reclutamiento de sicarios. Parte de estos movimientos se realizaba desde Lima hacia otros puntos de Sudamérica, con el objetivo de no levantar sospechas.

Capturan a 'cajera' de Erick Moreno, alias el 'Monstruo'

Josselyn Balarezo, también conocida como alias “Bala”, fue capturada en el distrito de Comas tras un seguimiento de varias semanas por parte de la División de Investigación de Secuestros. Al momento de su detención, las autoridades indicaron que se encontraba en posesión de droga y otros elementos que fortalecieron las sospechas sobre su rol dentro de la organización.

De acuerdo con la Policía, Balarezo no solo manejaba dinero, sino que también coordinaba el alquiler de viviendas que servían como puntos de reunión y almacenamiento de armas. Además, estaría vinculada a más de 300 transferencias bancarias y cientos de envíos de dinero que, en conjunto, superarían el medio millón de soles. Estos fondos, según los registros policiales, eran obtenidos principalmente a través de extorsiones realizadas a transportistas en zonas del norte de Lima, como Comas, Puente Piedra e Independencia.

Las cuotas exigidas a los conductores eran pagadas bajo amenazas, con la promesa de poder trabajar sin ser atacados. Este sistema, que funcionaba como una red de cobro ilegal, sostenía los gastos operativos del grupo, incluyendo la defensa, logística y, presuntamente, el intento de fuga de su líder.

La policía capturó a Josselyn Balarezo, y recopiló audios de otros cómplices del 'Monstruo'. Foto: América.

La policía capturó a Josselyn Balarezo, y recopiló audios de otros cómplices del 'Monstruo'. Foto: América.

Asimismo, en junio de este año, Balarezo viajó a Brasil, a cambio de S/ 1.000, y le habría entregado una elevada suma de dinero (en dólares) a Dayana Martínez Valdés, la novia paraguaya del 'Monstruo', para que el delincuente continúe operando, según la hipótesis de la PNP.

En la misma línea, dos presuntos armeros del grupo, identificados como alias “Chiki” y alias “Paolo”, también fueron capturados en inmuebles que habrían sido alquilados por Balarezo. Durante los allanamientos, la Policía encontró armas (como rifles y pistolas), municiones y material explosivo, elementos que habrían sido destinados para diversas operaciones criminales, incluido el plan de liberación internacional.

Activaron alerta internacional por posible fuga del 'Monstruo'

El coronel PNP José Cruz Chamba, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones, confirmó que el testimonio de la detenida permitió activar una alerta internacional. “Nosotros hemos lanzado la alerta respectiva a las autoridades de Paraguay”, declaró el oficial, remarcando que existe una coordinación directa entre ambos países para reforzar la seguridad del penal donde permanece recluido Erick Moreno Hernández.

Las autoridades paraguayas ya han sido notificadas del riesgo potencial y vienen adoptando medidas preventivas para evitar cualquier vulneración al sistema penitenciario. Al mismo tiempo, en Perú se viene gestionando el proceso de extradición del cabecilla criminal, quien es investigado por delitos de secuestro, extorsión y crimen organizado. Paraguay ya aprobó las tres solicitudes formales, y se espera la resolución de las apelaciones interpuestas por la defensa del criminal.

Las nuevas pruebas recopiladas por la Policía, entre ellas audios, registros financieros y testimonios clave, formarían parte del expediente que será presentado ante las instancias correspondientes para fortalecer y agilizar el pedido de traslado al país. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a más integrantes de la red y desarticular por completo la estructura criminal que, incluso con su líder en prisión, mantenía una capacidad operativa activa en varios puntos de Lima y el extranjero. Las autoridades no descartan nuevas detenciones.

