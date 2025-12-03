Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', planeaba su fuga del Penal de Máxima Seguridad de Emboscada, Paraguay, con la ayuda de agentes penitenciarios corruptos. | composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', planeaba su fuga del Penal de Máxima Seguridad de Emboscada, Paraguay, con la ayuda de agentes penitenciarios corruptos. | composición LR

Recientemente, se supo que Erick Luis Moreno Hernández (34), alias el 'Monstruo', acusado de liderar la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, planeaba su fuga desde el Penal de Máxima Seguridad de Emboscada, en Paraguay. Ahora, la filtración de un informe de inteligencia policial que apunta a una evidente corrupción dentro del sistema penitenciario del país guaraní. De acuerdo con documentos reservados al que accedió el medio internacional, ABC, Moreno habría corrompido a al menos dos agentes penitenciarios paraguayos con el fin de mantener comunicación directa con su organización criminal en el Perú y en el extranjero a pesar de su encierro.

El reporte sostiene que estos agentes facilitaban acceso a teléfonos móviles y espacios de comunicación fuera del control regular de la cárcel, permitiendo al 'Monstruo' coordinar órdenes, llamadas y contactos con colaboradores clave, todo desde el interior de la prisión. Según la investigación policial, las transferencias y pagos destinados a estos sobornos habrían sido gestionados desde el Perú, evitando el sistema financiero formal para dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.

TE RECOMENDAMOS Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿Cómo funcionaba la red de sobornos del 'Monstuo'?

El informe de inteligencia detalla que parte del financiamiento de estas operaciones provendría de extorsiones, cobros de cupos y otras actividades criminales en el Perú, cuyo dinero era enviado hacia Paraguay mediante canales informales y “correos humanos” para eludir controles fronterizos.

Una de las colaboradoras más cercanas del 'Monstruo', Fiorela Esther Galarza Basilio, alias 'Fiorela', fue capturada en flagrancia el pasado 17 de noviembre, acusada de extorsión en Perú, lo que permitió a las autoridades comenzar a desentrañar el movimiento transnacional de dinero. Ella sería la responsable de trasladar altas sumas en efectivo (al menos S/. 800.000) hacia Paraguay por vía terrestre.

El informe señala que el dinero entregado en Asunción por la organización criminal estaba destinado tanto al sostenimiento del grupo como al pago de sobornos a funcionarios penitenciarios y a la financiación de gastos logísticos vinculados a futuros intentos de escape. Según el medio, el informe de inteligencia advierte que “con el dinero descrito en el punto precedente, ya habrían logrado corromper a dos efectivos de la seguridad de penales en Paraguay. A consecuencia de ello, el Monstruo efectúa llamadas vía WhatsApp, con el rostro cubierto y en un lugar oscuro con Luis o Randy para coordinar las próximas acciones criminales de la organización en el Perú y el extranjero”.

Además de los sobornos, las investigaciones indican que Erick Moreno habría continuado transmitiendo órdenes a su red usando aplicaciones cifradas y dispositivos móviles ocultos dentro de la cárcel, incluso ordenando acciones delictivas y manejo logístico de recursos humanos y armamento desde su celda.

Plan de fuga de Erick Moreno en Paraguay

El mismo informe también revela que la red delictiva no solo se limitaba a sobornos dentro del penal, sino que presuntamente planificó un intento de fuga sofisticado que incluía la autolesión simulada de Moreno para forzar su traslado a un centro de salud, creando una ventana para escapar. Para llevar a cabo esta operación de escape, se menciona que se reclutaría a más de 15 sicarios pagados con dinero ilícito, con apoyo logístico, incluso de contactos criminales dentro de Paraguay.

La detección de este plan, gracias en parte a la detención de Fiorela y al propio análisis de inteligencia policial, motivó el refuerzo de la seguridad en el penal de Emboscada, con vigilancia más estricta, presencia militarizada y auditorías internas de funcionarios.

Policía paraguaya se pronuncia

Tras la difusión de estos hechos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Paraguay, Rodrigo Nicora, confirmó que las autoridades penitenciarias han iniciado investigaciones y procesos disciplinarios internos para identificar y sancionar a los agentes acusados de corrupción. La revelación también impulsó la vigilancia reforzada del pabellón donde permanece aislado el criminal.

Nicora también aseguró que se han activado protocolos de seguridad complementarios en colaboración con organismos peruanos para prevenir que este tipo de infiltraciones vuelvan a ocurrir. El 'Monstruo' enfrenta tres pedidos de extradición confirmados por la justicia paraguaya, aunque su defensa ha interpuesto apelaciones que aún frenan su traslado a Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.