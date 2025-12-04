HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo: productores panificadores de todo el país participarán del Festival Nacional del Pan este 11 y 12 de diciembre

Los participantes competirán en tres categorías: mejor panadero, pan innovador y panetón innovador. Esta es la tercera edición.


Evento se realizará en pasaje San Agustín desde las 8:30 de la mañana. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.
La ciudad de Trujillo se prepara para recibir a productores panificadores de diversas regiones del país en la tercera edición del Festival Nacional del Pan, que se realizará este 11 y 12 de diciembre en el pasaje San Agustín, desde las 8:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Puedes ver: Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

El evento reunirá a 35 productores provenientes de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Alto Trujillo, el ande liberteño y otros puntos del Perú.

Las autoridades municipales destacaron que el festival se ha consolidado como una plataforma que permite a los pequeños y medianos productores mostrar su trabajo, ampliar sus mercados y conectarse con proveedores de maquinaria, tecnología y equipamiento industrial, fortaleciendo así la cadena productiva.

Además de la exhibición y venta, los participantes competirán en tres categorías: mejor panadero, pan innovador y panetón innovador, reconociendo la creatividad y calidad de la panificación peruana.

