Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

El Grupo Intercorp levantará un nuevo centro comercial en Trujillo bajo la marca Plaza Center, en una ubicación estratégica, tras el cierre del Real Plaza en la misma ciudad.

El nuevo Plaza Center Trujillo tendrá más de 27.000 m² de área construida. Foto: composiónLR/IA
El nuevo Plaza Center Trujillo tendrá más de 27.000 m² de área construida. Foto: composiónLR/IA

En una zona estratégica de Trujillo, Intercorp ha iniciado la construcción de un nuevo centro comercial, que funcionará bajo la marca de Plaza Center. El proyecto se erige sobre el terreno donde operaba la tienda MegaAsia, frente al Óvalo Mochica, una de las intersecciones más concurridas de la ciudad. Esta iniciativa surge meses después del cierre del Real Plaza, también propiedad del mencionado grupo, que fue clausurado tras el colapso de un techo en el patio de comidas, dejando el saldo de 8 fallecidos y más de 80 heridos.

El nuevo mall busca consolidarse como un punto de referencia para el comercio urbano de La Libertad, no solo por su ubicación privilegiada, sino también por la oferta de servicios y marcas que incorporará. A diferencia del anterior formato de Real Plaza, este espacio tendrá un enfoque funcional, pensado para optimizar la experiencia del visitante, al mismo tiempo que responde a las nuevas dinámicas de consumo post-pandemia.

PUEDES VER: Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

¿Cómo será el nuevo centro comercial de Intercorp en Trujillo?

El nuevo Plaza Center se perfila como un mall de diseño moderno, accesible y enfocado en la eficiencia operativa. Contará con una superficie de 15.000 metros cuadrados y más de 27.000 metros cuadrados de área construida. Esta estructura incluirá terrazas, áreas de descanso, un patio de comidas y estacionamientos ubicados en el segundo nivel del complejo. Cada uno de estos espacios ha sido diseñado para mejorar la circulación de los visitantes, facilitar el acceso a los distintos locales y garantizar una experiencia comercial fluida y funcional.

El proyecto sigue el modelo de Strip Center, también conocido como Power Center, caracterizado por su arquitectura abierta y su enfoque en tiendas ancla, servicios esenciales y una propuesta rápida de atención al cliente. Intercorp, a través de su división IntRetail Shopping Malls, apuesta por este tipo de formato en respuesta a las nuevas exigencias del mercado. Este tipo de centros ha ganado fuerza luego de la pandemia, por ser más versátiles, ágiles y adaptables a zonas urbanas en expansión, como ocurre actualmente en varias zonas de Trujillo.

PUEDES VER: Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

¿Qué marcas estarán presentes en el Plaza Center de Trujillo?

Entre las marcas que formarán parte del nuevo centro comercial destacan Plaza Vea y Promart, ambas pertenecientes al mismo conglomerado empresarial. Plaza Vea ocupará un área de 6.500 metros cuadrados, mientras que Promart contará con 6.400 metros cuadrados destinados a su tienda. Estas serán las principales tiendas ancla del mall, garantizando una oferta sólida en alimentos, artículos para el hogar y mejoras del hogar.

Además, Plaza Center incorporará un moderno complejo de Cineplanet, lo que permitirá ampliar la oferta de entretenimiento en la ciudad, ofreciendo una alternativa completa para familias, jóvenes y trabajadores que buscan experiencias más allá de las compras. También se ha previsto la incorporación de locales comerciales de distintos rubros, desde moda y tecnología hasta gastronomía y servicios financieros.

¿Cuándo se inaugurará nuevo centro comercial Plaza Center de Trujillo?

Según fuentes del sector retail, se estima que la inauguración oficial se realice hacia finales del año 2026, siempre que se mantenga el ritmo actual de avance en la obra y no surjan contratiempos normativos o técnicos.

Esta nueva apuesta de Intercorp se presenta también como una respuesta a la situación generada por el colapso del techo del área de comidas del Real Plaza Trujillo, ocurrido a inicios del mismo año. Este hecho derivó en el cierre del centro comercial por decisión de las autoridades locales y abrió una serie de investigaciones en las que incluso fue citado el empresario Carlos Rodríguez Pastor, líder del grupo.

